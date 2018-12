A szakápoló célja a lehető legjobbat adni – vallja Guczogi Gábor

Guczogi Gábor intenzív szakápoló a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, az Év Elhivatott Fiatal Szakdolgozója 2018 díj birtokosa. A benne lakozó elhivatottság igazi, mélységes alázattal és emberszeretettel párosul. A táncparkettről érkezett az egészségügyi pályára, s hamar kiderült számára, hogy a két szakmában van valami közös: mindkettőben nagy a pörgés…

Guczogi Gábor, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház sürgősségi betegellátó osztályának ápolója nem először kerül be a hírekbe. A Fejér Megyei Hírlap 2017-ben megírta: kolléganőivel alkotott csapata az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara versenyének országos fordulóján abban az évben elnyerte az ápolói hivatás mesterei címet. Akkor azzal fejezte be Gábor a mondandóját, hogy szeretne főiskolára menni. Ez a terve azóta, mint kiderült, valóra is vált: elsőéves a Pécsi Tudományegyetem diplomás ápolói szakán. Hivatása mellett folytatja Gábor a tanulmányait, tudásszomja kiapadhatatlan: – Mindig munka mellett tanultam, én ebbe szoktam bele, tehát nem olyan nagy nehézség, mint elsőre tűnik. A célom, hogy minél több tudást szerezzek, ehhez pedig a főiskolán keresztül vezet az út.

A hivatás és a tanulás együtt már önmagában is komoly szervezettséget igényelne – ám emellett a 37 éves fiatalember élete egyik legfontosabb szerepére is készül: ugyanis néhány hónap múlva apa lesz. Párjával izgatottan várják első gyermeküket, akinek érkezése most a legfontosabb számukra. De még így is belefér egy negyedik fontos tevékenység Gábor életébe: a tanítás. A Székesfehérvári SzC Bugát Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjainak oktatja a speciális ápolói beavatkozások gyakorlatát, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan invazív beavatkozásokkal ismerteti meg a jövő egészségügyi szakdolgozóit, mint a kanülszúrás vagy a beavatkozások melletti asszisztálás. A tanítás viszonylag kiszámítható, nem úgy a hivatása… A sürgősségi őrző részlegen ugyanis – ahol intenzív szakápolóként dolgozik – sosem tudni, mi történik a következő pillanatban. – Mindenre fel kell készülnünk: jöhet akár sztrókos vagy újraélesztett beteg, tehát viszonylag mindig súlyos esetekkel találkozunk. Előre sosem tudni, milyen lesz egy nap, hiszen bármikor történhet valami. De éppen ez a jó benne…

A segítőszándék, a változatosság, az emberi méltósághoz való hozzájárulás Gábor számára nagyon hamar bizonyossá tette, hogy ez az ő útja: – Nem mondhatnám, hogy mindig ápoló akartam lenni, hiszen azt sem tudtam, mi ez a hivatás. De már az első betegnél azonnal éreztem: na ez az, amit kerestem! Ez volt 2011-ben – meséli Gábor, akinek hosszú út vezetett odáig, hogy megtalálja élete hivatását. Bár egyébként is különleges pályáról érkezett:

– A tánc a másik nagy szerelmem – vallja be. A kórház előtt ugyanis a Táncművészeti Főiskolán végzett tánctanárként dolgozott. Más világ volt, mondja, mégis mindegyikben ott a pörgés. – Az egészségügy azonban mindig nagyon vonzott, rendkívüli módon érdekelt az emberi test felépítése, az anatómia, az élettan. Korábban önszorgalomból tanultam is ezeket. Majd pedig elvégeztem a Pécsi Tudományegyetem egészségtantanár szakát. Ezt követően kerestem meg a kórházat, hogy itt szeretnék dolgozni. Akármit. – Az ápolási igazgatónő mondta, hogy noha nem diplomás állás, de tudja ajánlani a sürgősségi osztály segédápolói állását. Nagyon kemény, tette hozzá, de próbáljam ki, mert lehet, hogy megtetszik. Így is lett. Nagyon jó dolog volt, nagy felelősséggel. Amikor először tudatosult bennem, hogy teljesen idegen embereknek tudok segíteni, visszaadni a méltóságukat a mindennapi tevékenységek terén, onnan, hogy bekötni a cipőfűzőt, segíteni felülni az ágyon, odáig, hogy a kanalat a szájhoz emelni, mind egyszerűnek tűnő, de számukra nehézséget okozó feladat. A betegeimnek ez kihívás, s ha segíthetek nekik ebben, az nekem nagy öröm. Van, aki ettől megijed s inkább más pályát választ. Én azt mondtam – nekem ebből még több kell!

Ezért volt Gábor számára különösen nagy – és nem várt – elismerés az Év Elhivatott Fiatal Szakdolgozója 2018 díj, amelyet a 40 évnél fiatalabb generáció kaphat meg, elismerésül azért, amit addig letettek az asztalra. – Elképesztően büszke vagyok rá – válaszolja a kérdésre, hogy mit jelent számára ez az elismerés. Hozzáteszi: nem azért dolgozik, mert elismerésre vágyik, hanem mert dolgozni akar. De azért nagyon jólesik neki – hangsúlyozza –, és olyan hatalmas pluszt ad, hogy látják a munkájának az értékét, eredményét. Legalább olyan nagy öröm, mint amikor a beteg köszöni meg a segítséget…

A cél pedig számára az: a legjobb tanárrá, a legjobb szakápolóvá válni, amennyire csak tőle telik. – Mindig úgy ápoltam és azt tanítom a diákoknak is, hogy úgy kell hozzáállni minden beteg emberhez, mintha a saját szüleit ápolnák.

