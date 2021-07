A patika, amelyet érdemes látogatni

A Gaja-völgy Egyesület olyan civil szervezet, ahol a tagok életének jelentős részét teszi ki a túrázás, a természet szeretete és mondhatni, maga a természetben való létezés.

Az egyesület, mint ahogy azt a neve is jól mutatja, elsősorban a Gaja-völgyben, de a Bakony egyéb, kevésbé látogatott területein is szervez túrákat, mutatja meg a rejtett kincseket az érdeklődőknek, és tanítja a résztvevőket a természetben való helyes viselkedésre. Suhajda László, a Gaja-völgy Egyesület elnöke elmondta, ők jól ismerik a völgyet. Ez nem is véletlen, hiszen már jó néhány kilométert megtettek itt.

A járványidőszak viszont számukra is eddig ismeretlen helyzetet hozott, amit kénytelenek voltak megoldani. Annak érdekében, hogy a tapasztalatlanabb túrázni vágyók is biztonsággal indulhassanak el egyedül, egy applikáció nélkül is könnyen teljesíthető túrát indítottak útjára Gaja-völgy-klasszik néven. Mivel a fehérvárcsurgói Károlyi-kastéllyal korábban is rendszeresen együttműködtek, az alkalmazás vezette útvonal kiindulópontja a kastély lett. A megtett útról fényképeket kell készíteni, amelyek feltöltését követően az egyesület érintésmentesen küldi el a díjazást, amely egy emléklap és egy kitűző. Suhajda László elmondta, ez a túra egész évben teljesíthető.

Az egyesület egy másik oszlopos tagja és túravezetője Takács Anikó, aki többek között a teljesítménytúrák szervezésében is oroszlánrészt vállal. Anikónak rendkívül fontos a környezetvédelem, de az útvonal kijelölését mégis meg kell oldani valahogy. Azokon a helyeken, ahol nincsen túrajelzés, a bóják és a szalagok mindegyikét valamilyen anyag újrahasznosításával készítik el, ezzel is figyelve a szemét mennyiségének csökkentésére.

Érdekességekkel szolgálhatnak az éjszakai túrák is, ahol szintén a tapasztalt túravezetők érkeznek az érdeklődők segítségére, hiszen nélkülük akár egy méter eltévesztésével is könnyen el lehet tévedni.

– Az éjszakai túrának az a lényege, hogy azokat az érzékszerveket, amelyek a városi létben többnyire eltompultak, megpróbáljuk érzékenyíteni. Naplemente előtt indulunk el, menet közben besötétedik. Így az érzékszervek, a fül, a szem tulajdonképpen követni tudják ezt a változást – mondta Suhajda László.

Azt vallják, a természet az egyetlen patika, amelyet érdemes látogatni. Hogy megőrizzük gyógyító erejét, vigyáznunk kell rá. Tapasztalataik szerint a korlátozások idején sok olyan ember is ellátogatott a völgybe, akik nem tartották be az alapvető viselkedési normákat vagy a szemetelésre vonatkozó szabályokat. Éppen ezért feladatuknak érzik azt is, hogy a túravezetés és a különböző praktikák megtanítása mellett átadják a természet tiszteletére irányuló előírásokat is.