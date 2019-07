A Nádasdy-kastély testi újjászületése

A nádasdladányi Nádasdy-kastély rekonstrukciója a múlt év tavaszán az alapkőletételi ünnepséggel kezdődött, a projekt befejezése pedig várhatóan 2020 első félévében megtörténik. A Nemzeti Örökségvédelem mindent megtesz annak érdekében, hogy hamarosan ismét megnyithassa kapuit ez az innovatív módon felújított kastélyépület.

A Nádasdy-kastély fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) vezérigazgatója, Töklincz Piroska kérdésünkre elmondta, hogy a kastély fejlesztésbe bevont területe 2000 négyzetméter, a parké pedig 29 hektár, ez is érzékelteti a munka nagyságát.

Múltunk jelenidőben, virtuális tárlatvezetéssel! Az enteriőrökben helyet foglalhatunk, a könyvtárban olvasgathatunk, a télikertben kávézhatunk

– A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram során 39 műemlék – 20 kastély és 19 vár – újul meg, és nemcsak régi szépségüket nyerik vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodnak, hogy megfeleljenek a mai kor turisztikai igényeinek – folytatta. – A Nádasdy-kastély szintén e nagyszabású fejlesztési programnak köszönhetően születik újjá. Az 1500-as évek angol és skót kastélyainak mintájára a 19. század végén Tudor-stílusban épült historizáló kastély a projekt keretében 1,5 milliárd forint európai uniós forrásból újul meg, melyet Magyarország kormánya további 212 millió forintos hazai támogatással egészített ki.

A vezérigazgató asszony hangsúlyozta, hogy a nemzeti örökségvédelmi társaság megalakulásának célja az országos kulturális örökségvédelmi feladatok integrált ellátása. Így Magyarország teljes területén – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – magas szakmai színvonalon a NÖF gondoskodik az állami tulajdonban lévő, jelentős kulturális örökségi értéket képviselő kastélyok, várak megóvásáról, valamint azok kulturális célú fejlesztéséről. Ennek a feladatnak része a műemléki védelem alatt álló ingatlanok megfelelő hasznosítása, közreműködés azok fejlesztésében, felújításában, valamint a létesítménygazdálkodási feladatok hatékony ellátása. A felújítások e célok mentén valósulnak meg Nádasdladányban is.

A kastély infrastrukturális fejlesztései

A felújítás jelen ütemében megtörténik a Nádasdy-kastély földszinti reprezentatív tereinek teljes helyreállítása, a megnövekedett kiállítási terület teljesen megújul, a gazdagon berendezett történeti tereket pedig innovatív tartalom és interaktív elemek egészítik ki. A modern kor igényeinek megfelelően az emeleten gyermekfoglalkoztató és interaktív foglalkozások is helyet kapnak. Ebben az ütemben az épület legrégebben épült, Schmidegg-szárnyában pedig a statikai okokból szükséges megerősítési munkálatok készülnek el.

A park is megújul, így a történeti kert sétányrendszerének részleges helyreállítása mellett a kastélykert teljes területén elvégzik a park biztonságos bejárhatóságához szükséges faápolási és kertészeti munkákat. Szigetelt mederrel és a vízellátás biztosításához szükséges eszközökkel újra életre kel a kastélypark tava is.

– A magyar kormány a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram hét helyszínéhez tartozó sürgős állagmegóvó munkákhoz további forrást biztosított, amelyből a nádasdladányi kastélyban megtörtént a rendkívül komoly kihívást jelentő könnyező házigomba-mentesítés, s elkészültek a tetőszerkezet hibajavítási munkái, valamint egyes restaurátori feladatok is – emelte ki Töklincz Piroska.

A turisztikai fejlesztés elemei

A 19. század végén épült historizáló kastély és a modern, 21. századi múzeumi bemutatás követelményei szerint kialakítandó kiállítás – az építészeti érdekességek mellett – az építtető gróf Nádasdy-család történetével, a házaspár legendássá vált szerelmével, a tulajdonosok és a személyzet mindennapi életével ismerteti meg a látogatókat, mindezt interaktív módon. A korabeli bútorokkal és bútormásolatokkal berendezett enteriőrökben a látogató eddig nem megszokott módon helyet foglalhat, a könyvtárban olvasgathat, a visszaépítésre kerülő télikertben pedig kávézhat, mintha csak a családnál járna vendégségben.

Gróf Nádasdy Ferenc dolgozószobája egyfajta szentély volt, ahol a Zichy Ilonát ábrázoló festmények mellett a többi, korán elhunyt családtag képe függött. A kastély látogatói levelet írhatnak majd ott, úgy ahogyan egykor a gróf tette.

Az ebédlő is megújul, amelynek dísze a Nádasdy-címeres cserépkályha volt, a falakat Zichy Ilona ízlése szerinti gyümölcsös és madaras csendéleteket ábrázoló festmények díszítették, valamint a Nádasdy Ferenc vadászszenvedélyét megörökítő emlékek. Ferenc gróf volt ugyanis a hazai vadászkultúra egyik megteremtője, a Vadászati Védegylet elnöke, és az 1896-os Millenniumi kiállítás vadászati tárlatának fő szervezője. A reggelizőt is az ő vadásztrófeái díszítették.

A virtuális tárlatvezetés, valamint az érintőképernyőn hozzáférhető leírások és játékok segítségével a látogató betekintést nyerhet a kastély eredeti berendezett tereibe, de akár a 19. századi lakberendezés, valamint a szalonbeli társalgás etikettjének mesterévé is válhat. Az országban egyedülálló módon megőrzött Ősök csarnokában az eredeti festményeken és reprodukciókon megjelenő neves családtagok történetüket az alagsori virtuális élménytérben „személyesen” mesélik el a látogatóknak.

– A fejlesztéssel ismét bejárhatóvá tett kastélypark rendezvények, családi programok számára biztosít színteret, a megújult tavon pedig csónakázni lehet, valamint vitorlásmodelleket is kipróbálhatnak a látogatók. A kiépített tanösvényeken játékos formában tájékozódhatnak a történeti kertek kulturális és természeti értékeiről, és kis szerencsével a park ritka és védett lakóit is megpillanthatják a kihelyezett etetők és odúk környékén – tette hozzá a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. vezérigazgatója.

Túl a második restaurátori zsűrizésen

A kivitelezés készültségi foka a június végi állapot szerint 71 százalékos. Amint megtudtuk: jelenleg a pinceszinten a pincefal alap megerősítésének munkálatai zajlanak, a földszinten, a nagyszalonban a kandalló beépítését készítik elő, s folytatódik a télikert visszaépítése. Elkészültek a könyvtár és az Ősök csarnoka díszes faburkolatainak és bútorainak restaurátori munkái, ezzel egy időben folynak a kőrestaurátori munkák, az értékes kőelemek, oszlopfők restaurálása és terazzo burkolatok készítése az egykori grófi fürdőben és a télikertben. A parkban a stéget építik, valamint a tó rekonstrukciós munkáit végzik. Május végén került sor a második restaurátori zsűrizésre, melyen a kőburkolatokat, a fémszerkezeteket, a fa nyílászárókat, a könyvtárat és az Ősök csarnokát mutatták be.

A helyreállított kastély fényét emeli, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokából visszakerülnek a családtagokat ábrázoló festmények, amelyek eredetileg is az Ősök csarnokába készültek. A kastélyban olyan neves festők munkáival találkozhatnak a látogatók, mint Benczúr Gyula és Barabás Miklós, Valentiny János és Emil Adam.

– A Nemzeti Örökségvédelem mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövő év első félévében ismét megnyithassa kapuit ez az innovatív módon felújított kastélyépület és annak parkja – mondta végezetül Töklincz Piroska vezérigazgató.