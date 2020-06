A munkám a szenvedélyem – vallja a hastáncos Szunomár Kitti

Vál valósággal ontja magából a nagyszerű, tehetséges embereket.

Van világbajnok vitorlázó Berecz Zsombor személyében, magyar rekorder hegymászó Tóth Sándor révén, Móricz Dániel pedig a kerékpársportban többszörös országos korosztályos bajnok. De itt született Varga Zoltán olimpiai bajnok és Eb-bronzérmes Fradi-legenda, a magyar labdarúgás öntörvényű zsenije is, vagy éppen Kokas Ignác Kossuth-díjas magyar festő.

Ezúttal pedig Szunomár Kittit mutatjuk be, aki 30 négyzetméternyi váli műhelyében varrja a különböző stílusú hastáncruhákat a világ minden részére.

Nagy utat járt be. Harmincegy éves családanyaként igazán sikeresnek mondhatja magát. Az általános iskolában nem tartozott a legjobb sportolók közé, örült, ha túlélte a testnevelésóra Cooper-tesztjeit. Ugyanakkor csinos, dekoratív megjelenésével így is az osztály egyik kedvence volt. Tizenkét évesen talált rá a hastáncra, ekkor még talán ő sem gondolta volna, hogy az az út, amire rálépett, sorsfordító lesz.

– Kiskorom óta érdekelt ez a műfaj. Gyakran néztem videofelvételeket és arról álmodtam, hogy egyszer én is ilyen csillogó ruhában léphetek majd fel. A tánc keleti hangulata, az arab zene világa és az akkor még teljesen idegen mozdulatok együttese leírhatatlan hatással volt rám. Az amatőr táncikálásból idővel szenvedély lett. Csoportommal hazai és nemzetközi versenyen is kiválóan helytálltunk. Az egyik legkedvesebb emlékem a 2012-es szlovákiai Liptov Orient Fesztiválon elért csapataranyérem, de nyertünk később Rómában, Barcelonában, Portugáliában és Cipruson is. Felejthetetlen élmények voltak – emlékezett vissza.

Már akkor is az általa tervezett ruhákban léptek fel, amelyek még kezdetlegesek, de stílusosak voltak pár gyönggyel ékesítve. Kitti, ha ránéz az első varrógépére – amit ötezer forinttért vett és azóta is ereklyeként őriz –, könnybe lábad a szeme, ugyanis az első ezüst-bordó színkombinációjú ruhadarabját ezzel készítette.

– Amióta az eszemet tudom, „művészkedni” akartam, csak azt nem tudtam, hogy pontosan mit, majd jött a tánc és mindent megváltoztatott. Ruhatervezésben a fordulópontot Bartos Noémi, a Miss Hastánc Hungary győztesével való találkozásom jelentette, aki annyira beleszeretett a ruháimba, hogy Magyarország és Európa egyik legnagyobb hastáncos versenyén már az általam díszített költeményben lépett a színpadra és győzött. Ezután futótűzként terjedt a hastánc világában hazai és nemzetközi színtéren is, hogy én készítek ilyen gyönyörű és egyedi ruhákat – mesélte.

Innen felgyorsultak az események. 2016-ban megalapította saját váli családi vállalkozását, amely azóta is működik. Férjével együtt dolgozik, minden apró folyamatot ők koordinálnak az anyagbeszerzéstől a szállításig. Szülei pedig a háttérből támogatják, olykor fizikailag és lelkileg is. A siker titka a szenvedély és a befektetett munka. Jövőbeli tervei közé tartozik egy komolyabb infrastruktúra-fejlesztés: tágasabb műhely, újabb varrógépek beszerzése.

– Kiskorom óta van bennem egy nagy adag maximalizmus, amihez hozzáadódik egy csipet megfelelési vágy és néhány marék kreativitás, ha ezeket összekeverjük szakmai alázattal és folyamatos önképzéssel, azt hiszem, megkapunk engem. Sok átdolgozott éjszaka van a siker mögött. Emlékszem, sokszor a szüleim jöttek be hozzám a műhelybe, hogy most már álljak fel és legalább egyek valamit! Ha valami nem tetszett, képes voltam szétszedni és elölről kezdeni, hogy tökéletes legyen. De mára megtaláltam a saját stílusom. Sokaktól visszahallom, hogy ha valaki színpadra áll, felismerik, ha általam készített ruhát visel – vallotta.

Ma már számos ország fesztiváljain megjelenik ruhakölteményeivel, ahol az érdeklődők felpróbálhatják, megvásárolhatják a ruhadarabokat és személyesen egyeztethetnek a megálmodóval, Szunomár Kittivel is. Magyarország mellett Bulgáriába, Olaszországba, Spanyolországba, Szerbiába, Romániába, Portugáliába, Malajziába, Tenerifére, Ciprusra, Mallorcára, Thaiföldre, Balira, Hongkongba, Taiwanra és Japánba is rendszeresen meghívják.

– Elmondhatom, hogy Amerikától Ausztráliáig jelen van a márkám, a hobbi táncosok és a legendás szupersztárok is szívesen viselik. Hihetetlen, hogy példaképem, Jillina Carlano, kiskorom hastánclegendája is rendszeres megrendelőm lett. Ez focinyelvre fordítva olyan, mintha Cristiano Ronaldo az általam készített cipőben rúgná a gólokat. Azt hiszem, ennél nagyobb sikert nem is kívánhattam volna magamnak. Egy álom vált valóra, hogy akit kisgyermekként csodáltam, most az én ruháimban járja a világot.