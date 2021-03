A Vidi korábbi gólkirálya, az UEFA-menetelés egyik hőse, Szabó József

A klub örökranglistáján továbbra is vezet 111 találattal, a múlt héten Nikolics Nemanja 11-esból megszerezte 100. találatát, tehát közelít az egykori gólkirályhoz. A lista harmadik helyén Tiber László található, aki 78-szor volt eredményes piros-kékben.

Több műtéten átesett a közelmúltban, mindegyik beavatkozás a futball következménye.

– A futballpályafutásom alatt volt két szárkapocscsont-törésem, öt centiméter különbséggel, 1979-ben és 1981-ben. A jobb lábam sérült meg, három hónapot kénytelen voltam kihagyni, a meccsek közben peregtek. Kisebb bokasérülések, térdsérülések később is voltak, de műtétekre nem került sor. Negyven felett jöttek a komolyabb gondok, porcleválás mindkét térdemen, Achilles-ín részleges szakadása mindkét lábamon, kettős nyílt sípcsont- és szárkapocstörés, kispályás bulimeccsen Polgárdiban, 2008-ban. Lendítettem, hogy lövök, jött a kapus, 90 fokban elhajlott a lábam, kettős törés.

Azóta futballsérülés nincs, mert nem futballozik.

– Három éve fociztam utoljára, utána nem tudtam menni, majd aludni. A Vidi öregfiúkban léptem pályára, akkor tudtam, ezt a dolgot befejezem. Két és fél éve műtöttek először, térdprotézis a jobb lábamban, tavaly nyáron bal csípőprotézis, egyelőre ezzel befejeződtek a műtétek. Nem tervezek újakat, de az orvosok azt mondják, nem kerülöm el a jobb csípőprotézist, illetve a másik térdemben a beavatkozást. Most fájdalmaim nincsenek, a korábbi problémák megszűntek. Ez az élsport következménye, elkoptak a kerekek. Tíz év az élvonalban, 1976-tól 1987-ig, közben egy év Görögországban, az Iraklis Szalonikiben.

Ha visszagondol a pályafutására, maradt hiányérzete?

– A válogatottságot megérdemeltem volna, egyszer voltam itthon gólkirály, az 1983-84-es idényben, 19 találattal, minden szezonban 10 felett rúgtam, volt 17 gólos idényem is, amikor Fehérvárra kerültem Dorogról, ennyivel indítottam, 26 meccsen. Előzőleg szülővárosom csapatában 32 derbin 10-szer voltam eredményes, első élvonalbeli idényemben, majd jött a Videoton. Nem is emlékszem olyanra, hogy az aktuális gólkirályt nem hívta be a szövetségi kapitány. Illetve a szintén fehérvári Tiber Krisztián, korábbi játékostársam, Tiber László fia szintén a legtöbb gólt szerezte az 1998–99-es szezonban, 20-at, mégsem került be a válogatottba. Egyszer ültem a kispadon, 1981 szeptemberében, Lakat Károly volt a nemzeti együttes szakvezetője, a csehszlovákok ellen 2-1-re nyertünk, nem cseréltek be, Kiss László, a Vasas csatára mutatkozott be centerben, valamint a Vidiből Burcsa Győző a középpályán. Három nappal később eltört a lábam a Volán elleni fővárosi meccsen, a Czabán Samu téren. Visszatértem, abban a szezonban is jól ment a folytatásban az NB I-ben.

Nagy dolog, büszkeség, hogy 35 év elteltével is még él a rekordom!

Az ezüstéremmel záruló 1984-85-ös UEFA-kupa-sorozaton hét góllal bizonyult a legeredményesebbnek. Ez magyar csatárnak azóta sem sikerült.

– Én hét és félnek számolom, ugyanis a Paris St. Germain elleni, a köd miatt a második félidőben lefújt meccsen 2-0-ra vezettünk, Burcsa győző rúgta az első gólt, én a másodikat, 11-esből. Ha az a találkozó végigmegy, biztosan betalálok még, a franciák kezdtek szétesni, szerintem ötös a vége. Másnap volt az ismétlés, ott 1-0-ra győztünk. A Dukla ellen 1-0-ra nyertünk itthon, a gólommal, Prágában kihúztuk gól nélküli döntetlennel, volt helyzete a hazaiaknak és nekünk is, akár vége is lehetett volna a menetelésnek, a sérült Disztl Pétert helyettesítő Koszta Jani remekül védett. Párizsban én lőttem az első két gólt, aztán kétszer Csongrádi Ferenc érkezett. A visszavágókról már esett szó, a Partizan ellen játszottam az életem meccsét, egy nagyon jó csapat ellen, rangos nemzetközi kupa nyolcaddöntőjében négy gólt rúgni zsinórban nem kis dolog. A negyeddöntőben, a Manchester United ellen nem voltam eredményes, Wittmann Géza köszönt be szabadrúgásból, a 11-es-párbajban betaláltam, az első büntetőnket belőttem. A Zeljeznicar Sarajevo ellen nem lőttem gólt, a Real elleni döntőben itthon nem játszottam, sárga lap miatt. Jogtalan volt, még Párizsban kaptam egy sárgát, arra hivatkoztak, hogy elhagytam a pályát. A második gólom után futottam ki a lelátóhoz, ott voltak a hozzátartozóim, szurkolók, mintegy tizenöten. Hozzájuk szaladtam, de nem hagytam el a zónát, sárgát kaptam. Fellebbeztünk, de az UEFA nem fogadta el, a második sárgát a bosnyák fővárosban kaptam, az jogos volt. Szabálytalankodtam a középpályán, induló akciót állítottam meg. Akkor nem gondoltam, a lefújás után átvillant az agyamon, hogy kihagyom a döntő első meccsét. A finálé nyitó felvonását szörnyű volt a lelátóról nézni itthon, de a visszavágón pályára léphettem.

Fejelt is egy gólt a Bernabeuban.

– A 65. percben, azonban a bíró les miatt érvénytelenítette. Többször visszanéztem azóta, szabályos volt szerintem. Bár erre mindig azt mondom, szabályos az, amit megadnak. Ezt meg visszavonták. Végül sikerült 1-0-ra nyernünk, Májer Lajos, azaz Matyi bombagóljával.

Egy hónapja, a MOL Fehérvár–Mezőkövesd meccset megelőzően köszöntötték a klub képviselői, de a pandémia miatt nem a pálya szélén.

– A klub páholyában az ügyvezető, Balogh Attila gratulált a 65. szülinap kapcsán, mezt kaptam, 65-ös számmal. A két lányom és a barátnőm volt ott, nyilván az lett volna a tökéletes, ha sokan vannak a stadionban, esetleg elvégezhetem a kezdőrúgást, ott lehetnek a lelátón a barátaim, régi játékostársaim, de erre egyelőre nincs esély. Annak is örültem, hogy egyáltalán a legközelebb hozzátartozóim ott lehettek, illetve hogy meccseket azért rendeznek, zárt kapuk mögött. Az öröm, hogy a versenysport nem állt meg. A mérkőzéseket természetesen nézem a tévében.

Közben nyilván számol, Nikolics Nemanja elérte a 100 gólt, tehát egyre közelít.

– Ez a világ rendje, minden rekord megdől egyszer. A csúcsok azért vannak, hogy idővel átadják őket a múltnak. Belátható időn belül ez bekövetkezik. Amikor Niko tavaly nyáron visszatért Székesfehérvárra, tudtam, hogy átveszi majd a helyemet az élen. Az is nagy dolog, hogy 35 év elteltével is él a rekordom, büszkeséggel tölt el, elértem valamit, amit már senki nem vesz el tőlem.

Nikolics miért ennyire hatékony?

– A zsigereiben van a gólszerzés, érzi a kaput. Jó érzékkel lép be az összjátékba, hatékony a helyzetkihasználásban, a számok beszélnek. Ha valaki három bajnokságban is gólkirályi címet szerez, az valamit tud, amit más nem. A Vidiben háromszor végzett az élen, valamint a legtöbbször volt eredményes a lengyeleknél és az Egyesült Államokban is. Niko nagy erénye, hogy nem sérülékeny, ez nagyon nagy fegyvertény a mai fociban.

Amúgy van kedvenc játékosa?

– Nyilván én is a csatárokat tartom a legtöbbre, mindig azok a legértékesebbek, akik képesek gólt lőni. Messi és Ronaldo nem véletlenül meghatározója a világ futballjának másfél évtizede, de nagyon ügyes Neymar is. A jelenben a franciák világbajnoka, Kylian Mbappé 21 éves, de már fényes karrier van mögötte, most ő tűnik a legjobbnak, elképesztő karriert futhat be. Mindegyikük más karakter, Messi nagy szólókra képes, egyedül is beviszi a labdát a kapuig, Ronaldo fejjátéka kimagasló, messziről is jól céloz, átlövésekkel is jelentkezik, Neymar is képes egyedül eljutni a kapuig, mint Messi. MBappé pedig mindent tud, benne összpontosul a többiek összes jó tulajdonsága.

A hazai mezőnyben?

– Az utóbbi tíz évből nem nagyon tudnék kiemelni igazi klasszist. Igaz, a hazaiak nem is kapnak túl sok lehetőséget a külföldi csatárok mellett.