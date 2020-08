„A keresőknek visszük Jézus üzenetét”

Korábban az európai keresztény misszionáriusok rajzottak szét a világban terjeszteni Isten Igéjét, ma úgy tűnik, megfordult a jelenség. Afrikából, Indiából, Ázsiából érkeznek a keresztény országokba misszionáriusok a megüresedő egyházközségekbe, világi papokként szolgálni.

Bicskén és az oldallagos plébániákon verbita szerzetesek, egy lengyel és egy indonéz nemzetiségű atya hirdeti az Igét. Burbela Grzegorz Ludwik plébánost és püspöki biztost szerteágazó feladataiban káplánként segíti Bonaventura Ngra Wula Laba. A lengyel pap húsz éve él Magyarországon, ha azt mondja: nálunk, a mi egyházunkban, a mi nyelvünk, akkor Magyarországról beszél. A bicskei augusztusi 20-diki kenyéráldáskor ez pontosan kiderült szavaiból. Felvette a magyar állampolgárságot is, a lengyel–magyar testvérbarátság nála kitapinthatóan létező életérzés. Bonaventura atya alig egy esztendeje került Magyarországra, derekasan küzd a nehéz magyar nyelvvel, feltűnően szeretetteljes mosolya ragyogja be a bukdácsoló szavakat. Prédikációira persze alaposan készül. A Flores-szigeten született fiatalember indonéz nyelvű Bibliából tanulta az Igét az angol nyelvű mellett, ám a kisebbségi létet is ismeri. Indonéziában négyszáz kis nyelv él ma még, köztük a lio nyelv, az anyanyelve. Egyszerűen fogalmaz, ha messziről jött „idegenként” faggatjuk közérzetéről. „Minden jó Magyarországon. Szép ország, kedves emberek.”

A verbita szerzetesek beiktatása Bicskén, a Szent László Általános Iskolában történt, püspöki szentmise keretében. A bicskei plébániához tartozó szomszédos egyházközségekből is sokan eljöttek, régies szép kifejezéssel ezeket oldallagos plébániáknak nevezik.

Alcsútdoboz, Felcsút és Csabdi a társplébániák, s hozzájuk tartoznak az óbarki, nagyegyházi, szárligeti és vasztélypusztai kicsiny egyházközségek, a filiák. A beiktatáson a két verbita iránt megmutatkozó rokonszenv érzékelhető volt, bár sokan szomorúak, hogy nincs elég magyar katolikus pap. A volt szocialista országokra ugyanez a jellemző, s a Nyugatra is. Számos oka van ennek, s a hétköznapi szinten emlegetett cölibátus, a papi nőtlenség, illetve szüzességi fogadalom ennek csak az egyik vetülete. Egész Európában fogyatkoznak a római egyházban felszentelt papok, a „világjáró” verbiták küldetése és vállalása egyre nagyobb hangsúlyt kap. Az Isteni Ige Társasága viszonylag fiatal rend, 1875-ben alapította egy német atya Hollandiában, s küldetésük éppen a külföldi misszió. A papság egyre „színesebb”, a szó legnemesebb értelmében. Afrikában például nincs hiány a leendő keresztény papokban, mondja Gergely atya.

Burbela atya a lengyel Grzegorz név után Gergelynek nevezi magát, Sziléziában született 1971-ben, Bytom városában. Négyen voltak testvérek, közülük ketten szerzetesek lettek, meséli Gergely atya, s megkapó ékességgel szól hitbéli gyökereiről. Lengyelországban a katolicizmus erős bástya volt a szocialista diktatúra idején is, nem lakozott annyi félelem az emberek szívében, mint Magyarországon, ahol a hitvalló keresztényeket jobban próbára tették a viszonyok. Testvérei meghaltak már, édesanyja éppen magyarországi látogatása során hunyt el, osztja meg életének részleteit a bicskei parókián történő beszélgetéskor. Verbita szerzetesként s magyar plébánosként is azt a három értéket hangsúlyozza, amely őt irányította mindig: Isten, a becsület és a haza lakozik a szívében elsősorban, s a haza Magyarország immár.

A magyar szerzetesrendek 1950-es feloszlatását követően sok felszentelt magyar pap rajzott szét a világban, akkor ők teljesítettek missziót a fekete kontinensen, Indiában, Ázsiában, Nyugat-Európába is sokan emigráltak akkoriban. A két éve felszentelt Bonaventura atya meséli, hogy az egyik indonéz katolikus papot a magyar Mészáros Ferenc keresztelte náluk. Most, amikor verbitaként megkérdezték tőle, hol teljesítené küldetését szívesen, Svájcot, Ausztriát és Magyarországot jelölte meg, s örömére ide került. A krisztusi korú, harminckét esztendős pap hat testvérrel nevelkedett katolikus családjában. Kereszténységük szívből fakadó és nagyon erős.

A távoli kontinenseken manapság könnyebb megvallani hitüket a keresztényeknek, mint a vallástalanodó és a negatív értelemben tért hódító liberalizmus és ateizmus térhódítása idején Európában a mai hívő embernek, állítja csöndesen Gergely atya. Másfajta küzdelmet folytat Isten szolgája, mint hajdan. Sok a kísértés, az ember istent játszik, de legalábbis ellenkezik Istennel. „Igyekszünk a kereső embert megtalálni, a keresőknek visszük Jézus üzenetét”, foglalja össze küldetésüket. Szent II. János Pált, a lengyel pápát idézi: „A hit a továbbadás révén erősödik.”