A Dunára épített Szent Panteleimon-monostor

Szent Panteleimon július 27-i ünnepnapján zarándokok érkeztek a Szalki-szigetnél a Duna-partra, hogy egy régvolt, vízen épült monostorra és azok lakóira emlékezzenek.

Ami biztos, az csak a zarándokok hite, és azáltal az egykori szerzetesek emlékezete

Meglehet, a múltba fordulás olyan korok sajátja, amelyek a jövőtől nem sokat remélnek, ám térségünkben mindezt tetézi a közösségi önismeretnek az a légszomja is, amit az elmúlt évszázadok török–Habsburg–orosz lefojtottsága fokozott leküzdhetetlenné. Így aztán a túlélési rutinná fejlesztett önfel­adás szüntelenül csitító hangjai mellett egyre erősebb a kérdezőké is, akik érintettsége mindig személyes. Ugyanis, ha van némi igazság a kollektív tudattalan vagy akár a kulturális örökléstan, a memetika elméleteiben, akkor viselkedésünket és érzelmi-intellektuális hangoltságunkat számos olyan minta befolyásolja, amelyek eredete bár a múlt homályába vész, hatóerejük nagyon is átjárja mindennapjainkat. Látszólag a semmiből jött kérdéseket generálnak és a kívülálló számára érthetetlen vonzalmakban, ellenszenvben fejeződnek ki. Igazán érdekessé akkor válik a helyzet, ha két vagy több ember kölcsönösen fölismeri egymásban egyazon ismeretlent. Talán így jönnek létre az emberi csoportok is, a zárt baráti köröktől a horizontba tágulóan szélesig: az egyetemesig.

Az egykori monostorral kapcsolatban annyi az egymásnak ellentmondó elmélet, hogy azok kioltanák egymást

Ha valaki a zarándokok útján, északnyugat felől érkezik Rácalmás alatt a július végi Duna partjára, a szelíden áramló alacsony vízben átgázolhat a parttal párhuzamosan futó homokszigetek sorára a szikkadva táruló, tenyérnyi folyami kagylók és a méretes rákpáncélok között. A szigetek között hasonlóképp szabad az út – csupán a horgászokkal kell egyezségre jutni.

A Szalki-sziget fölötti első homoksziget északi csücskén, a terméskőhalom tetejéről a túlpartot kémlelve épp szemben állunk azzal a hellyel, ahol egykor a Dunán a tekintélyes méretű, 160-szor 140 méter alapterületű, római kori alapokra épült monostor helyezkedett el. E ponton ha átadnánk a szót a szobatudósoknak, meglehet: nagy csönd támadna – ugyanis az egykori monostorral kapcsolatban annyi az egymásnak ellentmondó elmélet, hogy azok kioltanák egymást. A mérnökök azonban más klubba tartoznak. Szabó Zsolt Róbert dunaújvárosi építész is, aki időközben a zarándokok számára impozáns emlékhelyet álmodott a Szalki-szigetre – bár a tervek még az asztalán pihennek, és anyagi forrásra várnak. Az építész ezen túl, egy pár évvel ezelőtt született írásában fölidézte múlt századi mérnök elődeinek szavait is. Megismételte: az 1886-os Duna-szabályozási terv a monostor maradványait Szalki-rom elnevezéssel említette, míg az 1901-ben készített felmérés régi kőrom-maradványokat jelölt meg a folyam medrében.

Nagy Lajos modelljén a monostoron belül, a templomhoz több kisebb és nagyobb épület is csatlakozott

A Duna 1903-as szabályozásakor aztán a kőrom-maradványokat felrobbantották, és a folyómederrel együtt kikotorták. Korábban, 1883-ban a Szalki-sziget északi peremén egy 45 darabból álló leletanyagot hoztak a felszínre, amelyben egy Jupiter-szobor-fej, római sír­emlékek, faragott kövek, római téglák és szentek szobordarabjai kerültek elő. Szabó Nándor mérnök 1903-as jelentésében pedig számtalan római kori téglát, követ és a kolostor idejében készülhetett, szenteket ábrázoló szobrot említett, amellett keresztes háborúból származó kardokat és sisakokat írt le. Szabó Nándor a robbantást és kotrást megelőzően pontos kereszt- és hosszmetszeteket is készített a romokról, ám a pontos felmérések – hogy, hogy nem – eltűntek a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság tervtárából.

Nagy Lajos történész, levéltáros azonban még látta őket, és azok alapján egy kilencosztású, keleti típusú templomot modellezett meg, belül négy, nagy, oszlopos központi térrel. Nagy Lajos modelljén a monostoron belül, a templomhoz több kisebb és nagyobb épület is csatlakozott. Ezzel egybevág, hogy az 1901 januárjában Forgó Ignác királyi főmérnök által készített felmérések, amelyek a Szalki-sziget északi szegletében található régi romokról beszámoltak, észak-déli tájolású, 160-szor 140 méter kiterjedésű épületegyüttes maradványairól tettek említést. A hatalmas komplexum megépítéséhez, ismételte meg Szabó Zsolt Róbert szóban is, nyilván szükség volt elegendő pénzre és akár egy évszázadnyi időre is – valamint építőmesterekre, akiket akkoriban leginkább csak Bizáncból lehetett hozatni.

1018 körül lehetett

Egyes történészek, a magyarországi keleti ortodox egyház hagyományai és a dunaújvárosi Pentele Egyesület elnökének, Szabó Tamásnak az álláspontja szerint is a Szent Panteleimon-monostor még az egyházszakadás (1054) előtt alapíttatott, és keleti ortodox szerzetesek lakták. Szabó Tamás egy írásában idézte Moravcsik Gyula bizantológus, akadémikus, egyetemi tanár egyik munkáját, amelyben Moravcsik azt írta: „az Árpád-kor folyamán és Szent István uralkodása idején, a marosvári és veszprémvölgyi monostorokon kívül más görög monostorok is ismertek. Biztos tudomásunk van a visegrádi, dunapentelei és a szávademeteri görög monostorról is.”

Moravcsik mellett Szabó Tamás hivatkozott Pentele városrész lokálpatriótájára, Bóna István régészprofesszorra, akadémikusra is, aki azt írta: „Görög rítusú monostor építésére a korai magyar államban csak az 1054-es nagy egyházszakadás előtt volt lehetőség. Monostorunk alapítása emiatt a veszprémvölgyi görög apácakolostor alapítása, azaz 1018 körül lehetett, legvalószínűbb, hogy Szt. István uralkodásának kezdete idején.”

A lelet megerősíti a bizonyosságot

A csupán az írott források kutatásán, elemzésén alapuló történészi munkához izgalmas tényekkel járult hozzá 2015-ben Tóth János Attila búvárrégész, aki négy éve, a nyári merüléseik után elmondta: a Szalki-sziget közelében, a víz alatti platformok részeként, egy alkalommal faragott kőbe illesztett gerendákra bukkantak, amelyek természettudományos vizsgálata ugyancsak nagy meglepetést okozott. A dendrokronológiai vizsgálat a faanyagot – néhány év hibahatárral – 1123-ra datálta. Vagyis hiába a tavaly és idén is előkerült római kori kőtöredékek, faragványok: a rejtélyes víz alatti építmény középkori, a megtalált faanyag pedig a 12. század közepén vagy annak második felében kerülhetett a helyére. Ehhez Szabó Zsolt Róbert építész még hozzátette: a lelet megerősíti a bizonyosságot, hogy a Dunán álló monostor területén az 1100-as évek közepén építkeztek. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a középkori építési technikákkal és a folyó szabályozatlansága miatt az építkezés akkoriban akár 50-100 évet is kitehetett, a kivitelezés kezdete visszanyúlhatott Szent István korába is.

Bár a monostort elsőként egy 1238-as birtokperirat említi meg, az elméleti történészek egyike által sem vitatott, korabeli mérnöki leírásokból kiderül: a Szent Panteleimon-monostor romjai szervesen beleépültek a korábbi római vámállomás, vagyis „castrum” épületébe. Ha ez így van, akkor csupán józan ésszel belegondolva, figyelembe véve, hogy a faragott kő, mint építőanyag milyen értéket képviselt az évszázadok során – vajon elképzelhető, hogy a római birodalom bukása után a castrum épülete és kövei bő nyolcszáz esztendeig, azaz a 13. századig békésen, elmozdítatlanul várakozzanak egy kiváló vízi út mentén arra, hogy újból fölhasználják őket? Nem inkább az tűnne valószínűnek, hogy a birodalmi és katonai funkció megszűntével a lehető leggyorsabban elbirtokolta őket valaki? Mondjuk az egyre erősödő, Krisztus után 380-tól államvallássá lett keresztény egyház, amely a középkor folyamán – keletről vagy nyugatról – mindvégig rendelkezett birodalmi háttérrel?

Biztosat ez ügyben tán sosem tudunk majd. Ami biztos, az csak a zarándokok hite, és azáltal a szerzetesek emlékezete.