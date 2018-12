A bűn nyomában Magony Imrével

Egy 1909-es székesfehérvári postarablás részleteit is megismerhettük A bűn nyomában című könyv bemutatóján.

Székesfehérvár dualizmus kori bűnesetei, a bűnüldözők munkája került Magony Imre könyvtáros legújabb könyvének középpontjába. A kötettel a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében ismerkedhettünk nemrég, a szerző beszélgetőtársa Gábor Gina volt.

A bűnözés mindig izgalmas témát szolgáltat, ám ezúttal arról is igen érdekes információk hangzottak el, hogyan működött a fehérvári rendőrség a dualizmus korában. A bűn nyomában című könyv Magony Imre tizedik helytörténeti jellegű, ismeretterjesztő munkája, amely fontos adalékkal szolgálhat Fehérvár múltjának feltérképezéséhez. A témaválasztás kapcsán a szerző elmondta: igyekszik abból kiindulni, ami az embereket érdekelheti, s utólag mindig kiderül, hogy az adott téma számára sem érdektelen.

Az írást ezúttal is alapos kutatómunka előzte meg, amelyben – egyebek mellett – külön hangsúlyt kellett helyezni a jogtörténetre. Az általános tájékozódást a helyi források tanulmányozása, majd az országos vonatkozások megismerése követte. A levéltári kutatások mellett Magony Imre fontos információhoz jutott a korabeli sajtóból. A bűncselekményeket ötven évre vonatkozóan nézte át. Akkoriban négy napilapja is volt Fehérvárnak, s mindegyik egy picit másképp számolt be az adott eseményről, e különbségeket is érdekes volt megfigyelni – derült ki a bemutatón.

A könyv fele egyébként a rendőrség akkori munkájáról, a rendvédelem városi megszervezéséről szól. Mint elhangzott: a dualizmus korában a közbiztonság nem volt túl jó, a beszámolók tanúsága szerint meglehetősen durva és vad világba csöppenhetnénk. Ugyanakkor az is kiderül, hogy mégiscsak lenne mit tanulni az akkor élt emberektől, például a felelősségvállalás terén. Tetteik következményeit ugyanis sokkal inkább felvállalták, mint ahogyan azt ma tesszük.

Az 1867-es kiegyezés után a rendőrséget és a közigazgatást is újjá kellett szervezni. Fontos mozzanat volt az 1881-es rendőrségi törvény, vagyis a hatóság államosítása, ami a vidéki városok számára is mintaként szolgált. Ezután dolgozták ki a helyi szabályokat. Rendőrből mindösszesen huszonvalahány dolgozott a városban, ők viszont kemény munkát végeztek, hiszen éjjel-nappal, télen-nyáron járták az utcákat. Anyagilag túl nagy megbecsülésre nem számíthattak.

A bemutatón természetesen néhány emlékezetesebb bűnesetről is szó esett. Ilyen volt az 1909-es rablógyilkosság, amikor egy volt csendőr támadott meg egy postát. A tettest végül két postás ölte meg. Hallhattunk továbbá egy híres házasságszédelgőről s korrupciós ügyekről is.

Magony Imre azt is megosztotta közönségével: külön öröm számára, hogy a kötet igen hamar elkészült a sárbogárdi Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda munkájának köszönhetően.

