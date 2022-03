Persze itt most nem kifejezetten a katonákra vagy a vadakat terelő juhászra gondolunk, hanem a manapság divatos állásokra, ahol viszonylag kevés veszéllyel és fizikai kihívással kell megbirkózni, és ahol már alap a céges kocsi és telefon. Mint megtudtuk, leginkább apáik útját járják, ki hosszabb, ki rövidebb bolyongás után.



Fodor Zoltán Bence őrmester például akkor találkozott először igazi tűzzel, amikor felgyújtotta a tarlót egy aratás utáni forró napon. Persze ez nem olyan, mint a rabló és a pandúr viszonya, vagyis nem a gyújtogatóból lesz a legjobb tűzoltó. Az őrmester akkor még ennél is fiatalabb volt, és egy traktorban ült, mert bálákat varázsolt a földön heverő szalmarendekből; a bálázó miatt kapott lángra a határ. Mert Fodor még most is csak 24 éves, és már eddig is sok mindent kipróbált. Mint elmondta: – Édesapám 25 éve tűzoltó, és hamarosan a Sárbogárdi Tűzoltóság parancsnoka lesz, így nekem is mindig tetszett ez a szakma, de eddig még nem volt határozott célom. Fiatal voltam, forrt a vérem és kipróbáltam mindent, mert mindenre kíváncsi vagyok. Így dolgoztam a mezőgazdaságban, voltam egy ideig egy térkövezéssel foglalkozó brigádban, és mivel az alapszakmám hegesztő, természetesen sok időt töltöttem műhelymunkával is. Rövid időre kijutottam Németországba is, ahol ácsok mellett tevékenykedtem, ám semmiképpen sem tudtam kint megmaradni, mert hazahúzott a szívem.



Most viszont lenyugodott, megállapodott és vonulós beosztott tűzoltó lett a B csoportban. Nemcsak ezt veszi komolyan, hanem a jövőt is. Ezzel kapcsolatban azt mondta: – Mindenképpen szeretnék fejlődni a szakmán belül, és bízom benne, hogy egyszer akár összejön egy szer- vagy rajparancsnoki beosztás is. Mindenképpen olyan irányba szeretnék fejlődni, hogy vonu­lós tűzoltó maradjak, mert nem hiszem, hogy sokáig meg tudnék ülni egy helyben odafent.



A jövővel kapcsolatos terveiben az is szerepel, hogy párja rendőrnő lesz, vagyis mindketten egyenruhába bújnak, amitől a lajoskomáromi Fodor Zoltán szerint különösen szép pár lesznek.



A másik újonc Krainhoffer Máté tűzoltó őrmester, aki még Fodornál is fiatalabb. Arra a kérdésre, hogy miért is lett tűzoltó, így felelt: – Keresztapám is tűzoltó, és amikor édesapám is idekerült a tűzoltóságra, nekem is megtetszett ez a hivatás. Akkor eldöntöttem, hogy én is székesfehérvári tűzoltó leszek.

Máté elmondta, hogy láng­lovag felmenői vonulós tűz­oltók, és míg az édesapja gépkocsivezető, addig keresztapja különleges szerkezelő. Megkérdeztük, nem akarták-e lebeszélni erről a nehéz, sok időt és áldozatot követelő, veszélyes munkáról azok, akik már megtapasztalhatták a tűzoltói lét minden szépsége melletti veszélyeket. Máté azt mondta: – Nem beszéltek le, ellenkezőleg, nagyon örültek a döntésemnek, és ennek megfelelően támogatnak. Mindannyian azt mondják, rajtam áll, hogy mi szeretnék lenni.

Krainhoffer Máté és édesapja, Tamás talán egy tűzoltó-dinasztia alapjait teszik le

Forrás: FMKI



Arra a kérdésre, hogy pontosan mi is szeretne lenni, a válasz nem volt meglepetés: – Az a tervem, hogy vagy gépkocsivezető, vagy különleges szerkezelő leszek. Előbbi a tűzoltóság autóit vezeti, utóbbi pedig segít a daruzásnál vagy a kamionok csörlőzésénél. Ezekhez sokat kell tanulnom, és fogok is, ám bármilyen irányba fejlődöm is tovább, mindenképpen vonulós tűzoltó akarok maradni.



Az elszánt lánglovag 21 éves lesz most májusban, és eddig sem volt tétlen. Eredeti végzettsége ugyanis cukrász. Megkérdeztük, hogy miért hagyta el azt a pályát, mire azt felelte: – Nem hagytam el sohasem. Miután elvégeztem a szakmát, leérettségiztem, és bár most az új, választott hivatásomnak szentelem a legtöbb időmet, azért gyakran visszajárok a volt gyakorlati helyemre, és más, hasonló helyeken is szívesen segítek, amiben csak tudok.