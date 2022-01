Másképp is mondhatjuk: egy hálószobát a szerelem ünnepévé varázsoló, egymást mélyen átélő házastársak látványa fogadja a nézőt, amikor belép a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház stúdiójának terébe, keres magának egy helyet, üdvözli a mellé ülőt, lehalkítja a telefonját, kigombolja zakóján a gombot, maszkot igazít. In flagranti kezdődik el A tavasz ébredése című előadás; a január 22-i premieren jártunk. A harsány nyitányt tetézi az, ami ezután következik: a két szereplő, miután kialszik a nézőtéri fény, "észreveszi" a közönséget, s képtelen magyarázatokkal szolgál arra, mit is csináltak ők tulajdonképpen. Az asszony háta, vagy dereka beállt, ezért masszírozta őt hátulról a férfi. Bár kilóg ez a kifelé beszélés az előadás felépítményéből, ugyanis ezután többet már nem él ezzel az eszközzel a rendezés, az azonban teljesen világos: minden a szex körül forog, ám erről nem illendő beszélni, tabutéma mindörökké. Ezt sugallja Ivanics Tamás színrevitele. S azt, hogy ez helytelen. Mielőtt szokásunkhoz híven a tér, a díszlet leírásával törődnénk, jegyezzük meg, hogy kizárólag az előadás eme első, vagy inkább nulladik jelenete provokatív. Aki nyálat csorgatni vágyik, vagy megbotránkozni, csalódásra ítéltetik. Noha az előadás témája a szexualitás, a serdülők nemi érése, a korosztály fölvilágosításának szükségessége, visszafogott eszközöket használ mindennek kibontására a rendezés. A majdnem üres térben, amelyet oldalt, jobbra és balra is szürkés-fekete függöny keretez, mindig csak az az ágy látható. A színpadról egyébként ordít a szűzi fehérség, a padló és a hátsó fal is olyan, mint a hó. Az ágy - benne a szivacs, a dunyha, a párnák - szükség szerint átlényegülnek a jeleneteknek megfelelően, hol erdőnek, hol iskolai tárgyalóteremnek, fiúszobának, máskor pedig szinte már gyóntatófülkének, börtöncellának hiheti teljes meggyőződéssel a jó közönség. Működik az elgondolás. Mindez praktikusan ugyanazt jelenti, amit már a fentebb boncolt jelenet is sulykolt: minden a szex körül forog, akarom mondani, az egymásra találás, a testi szerelem körül. A mindenre nyitott fehérséget ügyesen használja a rendezés, haladva a végkifejlet felé: a hátsó fal felületén megjelenő túlvilági árnyjáték, s az előadás egy pontján előmerészkedő új szín, a vörös egyaránt könnyen értelmezhető jelentéssel bír. Az ágyneműket is áthúzza egy gondoskodó alak: fehér helyett pirosat kap elő. "Bizarr, átkosan buja színdarab, amely kibontja gyászos, mérgesen-édes illatú virágát." Így írt Kosztolányi Dezső Frank Wedekind 1891-ben írt drámájáról, A tavasz ébredéséről. A dunaújvárosi előadás színlapja citálja elő az idézetet közönsége számára. Az előadás szövegkönyve egyébként átirat, az eredeti nyomán készült, a rendező, Ivanics Tamás, valamint a dramaturg, Szász Hanna munkája. A szakirodalom szerint saját korában megbotránkoztató, túl erős volt Wedekind témaválasztása, a tavasz ébredéséről, avagy a serdülők szexuális ébredéséről való beszéd. Nos, az alkotók szerint - a premiert fogadás követte, a fogadást köszöntőbeszédek vezették fel - ma is tabudöntögető ez a téma. Őze Áron, a színház igazgatója ugyanitt elmondta, szeretnék diákoknak szóló drámapedagógia- foglalkozásokkal elősegíteni a befogadást. Izgalmas, nyílt, egyszerű eszközökkel dolgozó, a felnőtté válás egyik legfontosabb aspektusával foglalkozó előadás a dunaújvárosi A tavasz ébredése. Játsszák: Fekete Ágnes, Vrabecz Botond, Tóth Mátyás, Marjai Virág, Kovács Vanda, Jegercsik Csaba.