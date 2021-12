A frissen alapított Martonvásár Galéria Kárpáti József festőművész-tanár régi álma, az önkormányzat támogatta a nagyszabású kezdeményezést, gyarapszik közönségük. Egyedi abban is, hogy nem jelentkezőket keresnek, hanem ők „mennek házhoz”, s elsősorban a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME), a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) és a Magyar Képzőművészeti Egyetem ifjú ígéreteit – diákokat és frissen végzetteket – pásztázzák. Kárpáti József régi tanítványait kérte fel maga mellé – Varga-Katona Brigitta formatervező kurátorként, valamint Szombathy András médiaszakember, Kovács Szilárd grafikus csatlakozott hozzá a válogatásra, a portfóliók szemrevételezésére. Két megelőző kiállítást követően a Start up címet viselő tárlat szeptemberben nyílt meg, kortárs (és leendő) festőművészek munkáiból, s most a Matéria a második. A kiválasztott ifjú művészek nem feltétlenül martonvásáriak, nem ez a szempont, „vonzáskörzetet” kívánnak teremteni a kurátorok a város és a Brunsz­vik-Beethoven Kulturális Központ (BBKK) tereiben.

Pezsgő hangulatú divatbemutatót rögtönöztek a fiatalok a Martonvásár Galériában

Fotó: Szombathy András