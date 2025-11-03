1 órája
NHL-t és AHL-t is megjárt szakember a Volán élén
A Hydro Fehérvár AV19 bejelentette, ki veszi át a csapat irányítását. A Volán kispadjára Ted Dent ülhetett le.
Múlt hét csütörtökön Hydro Fehérvár AV19 megköszönte Kiss Dávidnak az eddigi munkát és ideiglenesen az addidi másodedző, Tyler Dietrich vette át az irányítást. A klub akkori közleményéből kiderüt, hogy már keresik a szakember utódját, akit az ezen a héten esedékes válogatott szünet alatt szeretnének kinevezni. A Volán szurkolóknak nem kellett sokat várni, hiszen már hétfőn megérkezett a bejelentés, a szezon végéig Ted Dent veszi át a gárda irányítását.
Ki is pontosan a Volán új vezetőedzője?
Ted Dent mögött már hosszú évtizedek rutinja áll, az észak-amerikai profiligákban is elismert szakembernek számít. Több, mint egy évtizeden át dolgozott a Chicago Blackhawksnál, a játékosok nevelőedzőjeként három Stanley-kupa győzelemnek is a részese volt. Az NHL után az AHL-ben vállalt munkát, ahol a Rockford IceHogs-nál lőbb asszisztens edző, majd vezetőedző lett belőle, rengeteg későbbi Stanley-kupa győztes játékos fordult meg a keze alatt, többek között Corey Crawford, Niklas Hjalmarsson, Kris Versteeg, a hátvéd Nick Leddy, valamint Viktor Svedberg, vagy Andrew Shaw is sokat köszönhet neki.
A klub hivatalos oldalának mesélt edzői felfogásáról is.
„Minden edző gyors, kemény és versenyképes hokit vár a csapatától, ezzel én is teljesen azonosulok. Úgy szeretem felépíteni a csapatot, hogy a játékosok egymásért dolgozzanak, mindenkinek meglegyen a saját szerepe, és mindenkit megbecsüljünk. Hiszek benne, hogy mindenki hozzátesz valamit: így lehetünk igazán sikeresek. Ehhez „egy lapon kell lennünk”: világos struktúrára van szükség, ahol mindenki ugyanazt az elvet követi, és ahol a részletek és a jó szokások számítanak. Szeretném, ha azt mondanák rólunk: nehéz ellenünk játszani, versenyképesek vagyunk, mindegy, hogy egy góllal vezetünk vagy éppen ellenünk vezetnek. Legyünk kemények, birtokoljuk a korongot, ne adjunk semmit ingyen, az ellenfél dolgozzon meg a lehetőségeiért és a gólokért ellenünk. Legyünk szervezettek a jégen minden olyan szituációban, ahol ennek helye van: emberelőnyben, emberhátrányban és a korongkihozatalnál" – nyilatkozta a szakember.
Ezelőtt sosem dolgozott Magyarországgal, sőt még magyar játékossal vagy edzővel sem, azonban keze alatt megfordultak olyan játékosok, akik neve hallattán mosolyra derülnek a fehérvári arcok. Andrew Sarauer még a 2010-2011-es idényben húzott Rockford-mezt, David Gilbert 2011-2012-ben, Mac Carruth pedig 2015-2016-ban játszott az IceHogs csapatában.
Elárulta, hogy ilyen szituációban még nem vett át csapatot, viszont olyan edzőktől kért tanácsot, akik már mentek keresztül hasonlón.
A Hydro Fehérvár AV19 general managere elmondta, nem Ted Dent volt az egyetlen jelölt.
„Nem a múlt hét csütörtökön kezdtünk el edzőt keresni és az elérhető opciókat feltérképezni, úgy gondoltuk, hogy bár nagyon reméltük, nem kerül rá sor, azért benne lehet a pakliban a váltás lehetősége. A jelöltek között volt ismerős arc is és olyan is, aki egyéb elfoglaltságai miatt nem jöhetett most szóba, vagy akinek az igényeit nem állt módunkban kielégíteni. A választottunk, Ted Dent, komoly tapasztalatokat szerzett a játékosfejlesztésben, hosszú múlt van mögötte profi edzőként és jó pár játékos formálódott a keze alatt, akik már Stanley-kupa győztesnek mondhatják magukat. Reméljük, hogy hamar be tud illeszkedni a rendszerbe és a szükséges impulzusokat a játékosok felé át tudja majd adni" – zárta gondolatait a szakember.
Dent november 12-én szerdán a Bolzano ellen hazai pályán mutatkozhat be a Fejér vármegyeiek élén.