NHL-t és AHL-t is megjárt szakember a Volán élén

Múlt hét csütörtökön Hydro Fehérvár AV19 megköszönte Kiss Dávidnak az eddigi munkát és ideiglenesen az addidi másodedző, Tyler Dietrich vette át az irányítást. A klub akkori közleményéből kiderüt, hogy már keresik a szakember utódját, akit az ezen a héten esedékes válogatott szünet alatt szeretnének kinevezni. A Volán szurkolóknak nem kellett sokat várni, hiszen már hétfőn megérkezett a bejelentés, a szezon végéig Ted Dent veszi át a gárda irányítását.

Ted Dent vette át a Volán irányítását

Forrás: Augsburger Panthers

Ki is pontosan a Volán új vezetőedzője?

Ted Dent mögött már hosszú évtizedek rutinja áll, az észak-amerikai profiligákban is elismert szakembernek számít. Több, mint egy évtizeden át dolgozott a Chicago Blackhawksnál, a játékosok nevelőedzőjeként három Stanley-kupa győzelemnek is a részese volt. Az NHL után az AHL-ben vállalt munkát, ahol a Rockford IceHogs-nál lőbb asszisztens edző, majd vezetőedző lett belőle, rengeteg későbbi Stanley-kupa győztes játékos fordult meg a keze alatt, többek között Corey Crawford, Niklas Hjalmarsson, Kris Versteeg, a hátvéd Nick Leddy, valamint Viktor Svedberg, vagy Andrew Shaw is sokat köszönhet neki.

A klub hivatalos oldalának mesélt edzői felfogásáról is.

„Minden edző gyors, kemény és versenyképes hokit vár a csapatától, ezzel én is teljesen azonosulok. Úgy szeretem felépíteni a csapatot, hogy a játékosok egymásért dolgozzanak, mindenkinek meglegyen a saját szerepe, és mindenkit megbecsüljünk. Hiszek benne, hogy mindenki hozzátesz valamit: így lehetünk igazán sikeresek. Ehhez „egy lapon kell lennünk”: világos struktúrára van szükség, ahol mindenki ugyanazt az elvet követi, és ahol a részletek és a jó szokások számítanak. Szeretném, ha azt mondanák rólunk: nehéz ellenünk játszani, versenyképesek vagyunk, mindegy, hogy egy góllal vezetünk vagy éppen ellenünk vezetnek. Legyünk kemények, birtokoljuk a korongot, ne adjunk semmit ingyen, az ellenfél dolgozzon meg a lehetőségeiért és a gólokért ellenünk. Legyünk szervezettek a jégen minden olyan szituációban, ahol ennek helye van: emberelőnyben, emberhátrányban és a korongkihozatalnál" – nyilatkozta a szakember.