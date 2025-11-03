november 3., hétfő

Jégkorong

1 órája

NHL-t és AHL-t is megjárt szakember a Volán élén

A Hydro Fehérvár AV19 bejelentette, ki veszi át a csapat irányítását. A Volán kispadjára Ted Dent ülhetett le.

Kelemen Kornél

Múlt hét csütörtökön  Hydro Fehérvár AV19 megköszönte Kiss Dávidnak az eddigi munkát és ideiglenesen az addidi másodedző, Tyler Dietrich vette át az irányítást. A klub akkori közleményéből kiderüt, hogy már keresik a szakember utódját, akit az ezen a héten esedékes válogatott szünet alatt szeretnének kinevezni. A Volán szurkolóknak nem kellett sokat várni, hiszen már hétfőn megérkezett a bejelentés, a szezon végéig Ted Dent veszi át a gárda irányítását. 

Ted Dent vette át a Volán irányítását
Ted Dent vette át a Volán irányítását
Forrás: Augsburger Panthers

Ki is pontosan a Volán új vezetőedzője?

Ted Dent mögött már hosszú évtizedek rutinja áll, az észak-amerikai profiligákban is elismert szakembernek számít. Több, mint egy évtizeden át dolgozott a Chicago Blackhawksnál, a játékosok nevelőedzőjeként három Stanley-kupa győzelemnek is a részese volt. Az NHL után az AHL-ben vállalt munkát, ahol a Rockford IceHogs-nál lőbb asszisztens edző, majd vezetőedző lett belőle, rengeteg későbbi Stanley-kupa győztes játékos fordult meg a keze alatt, többek között Corey Crawford, Niklas Hjalmarsson, Kris Versteeg, a hátvéd Nick Leddy, valamint Viktor Svedberg, vagy Andrew Shaw is sokat köszönhet neki. 

A klub hivatalos oldalának mesélt edzői felfogásáról is. 

„Minden edző gyors, kemény és versenyképes hokit vár a csapatától, ezzel én is teljesen azonosulok. Úgy szeretem felépíteni a csapatot, hogy a játékosok egymásért dolgozzanak, mindenkinek meglegyen a saját szerepe, és mindenkit megbecsüljünk. Hiszek benne, hogy mindenki hozzátesz valamit: így lehetünk igazán sikeresek. Ehhez „egy lapon kell lennünk”: világos struktúrára van szükség, ahol mindenki ugyanazt az elvet követi, és ahol a részletek és a jó szokások számítanak. Szeretném, ha azt mondanák rólunk: nehéz ellenünk játszani, versenyképesek vagyunk, mindegy, hogy egy góllal vezetünk vagy éppen ellenünk vezetnek. Legyünk kemények, birtokoljuk a korongot, ne adjunk semmit ingyen, az ellenfél dolgozzon meg a lehetőségeiért és a gólokért ellenünk. Legyünk szervezettek a jégen minden olyan szituációban, ahol ennek helye van: emberelőnyben, emberhátrányban és a korongkihozatalnál" – nyilatkozta a szakember.

Ezelőtt sosem dolgozott Magyarországgal, sőt még magyar játékossal vagy edzővel sem, azonban keze alatt megfordultak olyan játékosok, akik neve hallattán mosolyra derülnek a fehérvári arcok.  Andrew Sarauer még a 2010-2011-es idényben húzott Rockford-mezt, David Gilbert 2011-2012-ben, Mac Carruth pedig 2015-2016-ban játszott az IceHogs csapatában.

Elárulta, hogy ilyen szituációban még nem vett át csapatot, viszont olyan edzőktől kért tanácsot, akik már mentek keresztül hasonlón.

A Hydro Fehérvár AV19 general managere elmondta, nem Ted Dent volt az egyetlen jelölt. 

„Nem a múlt hét csütörtökön kezdtünk el edzőt keresni és az elérhető opciókat feltérképezni, úgy gondoltuk, hogy bár nagyon reméltük, nem kerül rá sor, azért benne lehet a pakliban a váltás lehetősége. A jelöltek között volt ismerős arc is és olyan is, aki egyéb elfoglaltságai miatt nem jöhetett most szóba, vagy akinek az igényeit nem állt módunkban kielégíteni. A választottunk, Ted Dent, komoly tapasztalatokat szerzett a játékosfejlesztésben, hosszú múlt van mögötte profi edzőként és jó pár játékos formálódott a keze alatt, akik már Stanley-kupa győztesnek mondhatják magukat. Reméljük, hogy hamar be tud illeszkedni a rendszerbe és a szükséges impulzusokat a játékosok felé át tudja majd adni" – zárta gondolatait a szakember. 

Dent november 12-én szerdán a Bolzano ellen hazai pályán mutatkozhat be a Fejér vármegyeiek élén.

 

 

