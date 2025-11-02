Nem jött össze kétszer egymás után a Volánnak

A Hydro Fehérvár AV19 szombaton lejátszotta első mérkőzését Kiss Dávid menesztését követően, amelyet 3-0-ra megnyert a Vorarlberg ellen. A Pustertal Wölfe számára közel sem sikerült olyan jól a szombati játéknap, mint a Volánnak, hiszen 9-1-re kikapott a Bolzano otthonában.

A Volán nem tudta bevenni a Pustrtal Wölfe kapuját

Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

Az olaszok jóvá akarták tenni az előző napi óriási vereségüket, így hatalmas iramban kezdték az AV19 elleni találkozót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen Rok Ticar révén már a 4. percben megszerezték a vezetést, 1-0. A Fejér vármegyeiekre ébresztő jelleggel hatott a gól, hiszen ezt követően támadásba lendültek, de az egyenlítés nem akart összejönni. A 12. percben Magosi Bálint kiállítása miatt emberhátrányba kerültek a vendégek, amit a Pustertal ki akart használni, de Rasmus Reijola résen volt és kivédte a lövéseket, igaz ezekből nem is volt olyan sok.

Nem jött össze a pontszerzés a Volánnak

A második harmadban már jóval több lövést eresztettek el a csapatok, azonban gólt újfent csak a vendéglátók szereztek. A 30. percben Matthias Mantinger duplázta meg csapata előnyét, 2-0. A Volán próbált lendületbe jönni, de a kiállítások folyamatosan meggátolták ezt. A 40. perc elején Joel Messnert küldte a büntetőpadra a játékvezető, ami végül végzetesnek bizonyult, hiszen Ticar megszerezte önmaga második egyben csapata harmadik gólját, 3-0.

A harmadik etap szinte végig kiegyenlített játékot hozott, helyzetek voltak itt is ott is, sokáig úgy tűnt, hogy már nem születik több gól, viszont Messnert újfent kiállították, amit ezúttal is kihasznált az ellenfél. Ezúttal Markus Lauridsen talált a hálóba, 4-0.