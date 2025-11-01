54 perce
Megtörte az átkot a Volán
A Hydro Fehérvár AV19 3-0-ra legyűrte a Vorarlberget az osztrák bázisú jégkorongligában (ICEHL). A Volán négy vereséget követően diadalmaskodott újfent.
A Hydro Fehérvár AV19 csütörtökön megköszönte Kiss Dávid vezetőedzőnek az eddigi munkát és ideiglenesen az eddigi másodedző, Tyler Dietrich vette át a csapat irányítását. A Volán élén első feladatként a sereghajtó Vorarlberg Pioneers otthonában volt jelenése, amely elsőre nem is tűnik nehéz feladatnak, de az osztrákok néhány héttel ezelőtt 4-1-re nyertek Székesfehérváron.
A Fejér vármegyeiek mindent elkövettek, hogy ezúttal ne szaladjanak bele az októberihez hasonló pofonba, így jóval aktívabban kezdték a harmadot, aminek a 16. percben meg is lett az eredménye, ekkor Justin Richards szerezte meg a vezetést, 0-1.
A Volán megúszta kapott gól nélkül
A fordulást követően is inkább a vendégek irányítottak, azonban a 26. percben Ole Andersent két percre a büntetőpadra küldte a játékvezető, ekkor nyomás alá helyezte a Volánt a Vorarlberg. A nyomást kiállták a fehérváriak és a kiegészülést követően visszavették az irányítást, sőt a 34. percben Magosi Bálint találatával meg is duplázták a vezetést, 0-2. A kétgólos előny nyugtatólag hatott a játékosokra, a hazaiak nem tudtak egymás után kialakítani helyzeteket.
A harmadik harmad elején emberelőnybe került az AV19, amit Ole Andersen révén ki is használtak a Dietrich fiúk, 0-3. Ezt követően kissé alább hagyott a hazaiak játékkedve, ritkán jutottak el Rasmus Reijola kapujáig, aki végül meg is úszta kapott gól nélkül a meccset. A Volán ezzel a győzelemmel megszakította a négy mérkőzés óta tartó nyeretlenségi szériáját.
