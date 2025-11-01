Megtörte az átkot a Volán

A Hydro Fehérvár AV19 csütörtökön megköszönte Kiss Dávid vezetőedzőnek az eddigi munkát és ideiglenesen az eddigi másodedző, Tyler Dietrich vette át a csapat irányítását. A Volán élén első feladatként a sereghajtó Vorarlberg Pioneers otthonában volt jelenése, amely elsőre nem is tűnik nehéz feladatnak, de az osztrákok néhány héttel ezelőtt 4-1-re nyertek Székesfehérváron.

A Volán kapott gól nélkül nyert a Vorarlberg otthonában

Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

A Fejér vármegyeiek mindent elkövettek, hogy ezúttal ne szaladjanak bele az októberihez hasonló pofonba, így jóval aktívabban kezdték a harmadot, aminek a 16. percben meg is lett az eredménye, ekkor Justin Richards szerezte meg a vezetést, 0-1.