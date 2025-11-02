Így néz ki a Videoton legendás hátvédjének sírja

Rövid betegség után 2019. szeptember 17-én késő este elhunyt id. Horváth Gábor. A legendás futballista Kislángon született, majd a Videoton FC utánpótlásában futballozott és felkerült az NB I-es csapathoz. Az 1978-79-es idényben debütálhatott az élvonalban egy Dunaújváros elleni mérkőzésen a záró fordulóban, amit 3-2-re megnyert a piros-kék együttes. 1991-es visszavonulásáig kirobbanthatatlan tagja volt a székesfehérváriaknak, 27 összecsapásnál kevesebbet egy szezonon belül sem játszott. Természetesen kulcsembere volt az 1984-1985-ös idényben az UEFA Kupa döntőjéig menetelő együttesnek is.

Óriási űrt hagyott maga után 2019-es halálakor a Videoton legendája, Horváth Gábor

Fotó: Nagy Norbert/FMH-archív

Így néz ki most a Videoton legenda síremléke

Id. Horváth Gábor emléke a mai napig él családja és barátai mellett a Videoton szurkolók szívében is. Ezt bizonyítja, hogy sírja rendezett és halottak napja alkalmából több mécses és koszorú is található rajta. A 60 éves sportembert sokan gyászolták 2019-es halálakor és a mai napig is őrzik szívükben az emlékét. Nyugodjék békében.

Id. Horváth Gábor sírhelye

Fotó: Szabó Zsolt