A Videoton befejezéseiből hiányzott a minőség

A Videoton hétfőn este mutatott játékban alaposan megszorongatta a Vasast az NB II rangadóján, ennek ellenére végül 2-0-ra kikapott. A lefújást követően Boér Gábor és Erős Gábor értékelte a látottakat.

A Videoton továbbra is nyeretlen idegenben

Fotó: Kricskovics Antal

A Videoton nem talált a kapuba

Először a Fejér vármegyeiek mestere, Boér Gábor osztotta meg gondolatait.

„A második félidőben nagyon jól reagált a csapat a hátrányra, láttam a karaktereket a pályán, ami előrelépés volt az első 45 perchez képest" –emelte ki a szakember.

Hozzátette, hogy rengeteg helyzetet dolgozott ki a csapata, azonban nem volt meg a kellő minőség a befejezéseknél. A csapat dolgát nehezítette, hogy a szünetben sérülés miatt le kellett cserélni Varga Rolandot, aki az egész szezon során a Vidi motorjaként funkcionál.

Boér Gábort követően az angyalföldiek mestere, Erős Gábor is értékelt.

„Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, amin helyenként jól játszottunk, de ami a legfontosabb, hogy a csapat megint megmutatta a küzdőszellemét, csúsztak-másztak egymásért a játékosok a pályán" – mondta a vezetőedző.

