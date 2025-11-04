Spandler Csaba: A rontást le kéne venni a támadókról – videóval

A Videoton hétfőn este 2-0-ra kikapott a Vasas otthonában az NB II-ben. A fehérváriaknak ezúttal is megvoltak a helyzeteik, de a gólok elmaradtak. A találkozó után a csapatkapitány, Spandler Csaba nyilatkozott a feol.hu-nak.

A Videotonnak egyszerűen nem akarnak összejönni a gólok.

Fotó: Kricskovics Antal

– Jól kezdtük a meccset, kontrákból megvoltak a lehetőésgeink is, de egy pontrúgás után gólt kaptunk, ami megzavart minket. A második félidőben rendszert váltottunk, futottunk az eredmény után, voltak helyzeteink, de sajnos nem sikerült betalálni. Nagyon sajnálom, mert a játék képe alapján többet érdemeltünk volna. Inkább játszanánk rosszabbul, ha cserébe nyernénk három pontot.

Rontás van a Videotonon?

A kapitány külön kiemelte a szurkolók szerepét, akik ezúttal is szép számban kísérték el a Fejér vármegyeiket.

– A drukkereink megint fantasztikusak voltak, szinte hazai pályát teremtettek nekünk, ezért nagyon hálásak vagyunk. De bizonyítanunk kell feléjük, meg kell hálálnunk ezt a támogatást. Őszintén szólva, valaminek már át kell szakadnia, talán a támadókról le kéne venni valami rontást. Komolyra fordítva a szót: ez már nagyon bosszantó, hogy ennyi helyzetből sem tudunk betalálni. Remélem, az utolsó három fordulóban sikerül átlépnünk az árnyékunkat.

Spandler Csaba szerint a csapat játka összességében rendben van, de ez már nem elég.

– Az élcsapatok ellen rendre jól futballozunk, de pont ezek a meccsek nem hoznak eredményt. Ez viszont nem tarthat így sokáig, le kell tennünk végre valamit az asztalra – zárta gondolatait a Videoton csapatkapitánya.

A teljes interjú az alábbi videóban tekinthető meg.