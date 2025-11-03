november 3., hétfő

Labdarúgás

1 órája

A Videoton szurkolóknak már jár egy jó rangadó (Videó)

Rangadó Angyalföldön. A Videoton hétfőn 20 órától a Vasas otthonában lép pályára az NB II-ben. A mérkőzés előtt Bobál Gergellyel és Kálnoki-Kis Zsomborral beszélgettünk.

Kelemen Kornél

Kőkemény feladat vár a Videotonra hétfőn este, hiszen a forduló előtt még listavezető Vasas otthonában lesz jelenésük. 

A két együttes utoljára a 2022–2023-as idényben találkozott, akkor még mind a ketten az NB I-ben szerepeltek. Abban a szezonban három bajnoki meccset vívtak meg, egyszer nyert a Videoton és egyszer a Vasas, míg volt egy döntetlen is. Az idény végén az angyalföldiek távoztak az élvonaltól és azóta is próbálkoznak oda visszajutni. 

A Videotonnál kemény meccsre számítanak

Most az NB II-ben csapnak össze a felek, a Vasas a feljutásért küzd, míg a fehérváriak igyekeznek a középmezőnyben megragadni. A rangadóról a Vidi két játékosával beszélgettünk a Majos elleni kupameccs után. Kálnoki-Kis Zsombor kiemelte, kőkemény összecsapás vár rájuk. 

– Jó körülmények között fogunk játszani egy jó ellenféllel szemben. A legfontosabb tanulság, amit a Majos elleni kupameccsből leszűrhettünk, hogy a küzdeni akarás legyen meg a lefújásig – emelte ki a játékos. Bobál Gergely is mesélt lapunknak a hétfői rangadóról.

– Idegenben bátrabbnak kell lennünk a kapu előtt. Ha megvalósítjuk a pályán azt, amit hét közben gyakorlunk, akkor érvényesíthetjük az akaratunkat. Győzelemre fogunk játszani, úgy érzem, kezd összeállni a csapat, a szurkolók megérdemlik, hogy felszabadultan és kifejezetten jól játs - szunk egy rangadón – zárta gondolatait Bobál. 

A Videoton egy győzelem esetén akár a 8. helyre is előreléphet.

 

 

