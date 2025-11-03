november 3., hétfő

1 órája

Felháborodtak az NB II-ben, nem mindenki olyan segítőkész, mint a Videoton

Címkék#NB II#Videoton#Szeged Csanád-Grosics Akadémia#Budafok

A Budafoki MTE vasárnap délután 4-0-ra kikapott a Szeged otthonában. A vendégek a mérkőzést követően jelezték, hogy ellenfelük nem volt hajlandó abba belemenni, amivel a Videoton éppen a szegedieknek tett szívességet.

Kelemen Kornél

A Budafok vasárnap délután egy 4-0-ás pofonba szaladt bele a Szeged otthonában az NB II-ben. A lefújást követően a vendégek a hivatalos Facebook oldalukra tettek ki egy közleményt, amelyben azt taglalják, hogy a Csongrád-Csanád vármegyeiek nem egyeztek bele a mérkőzés időpontjának megváltoztatásába. A piros-feketék a hétközi Magyar Kupa-forduló kapcsán szerették volna vasárnapról hétfőre tolni a találkozót, aminek első számú indoka a sérülések elkerülése lett volna. A vendéglátók végül nem egyeztek bele az időpont változásba. Nem úgy mint a Videoton.

A Videoton belement a Szeged kérésébe
A Videoton belement a Szeged kérésébe
Fotó: Szabó Zsolt

A Videoton hasonló okból engedett a Szegednek

A történet külön pikantériája, hogy egy héttel korábban a Videoton éppen a közeli kupameccs miatt elfogadta a Szeged kérését és a felek 10.25-én szombaton csaptak össze a Sóstói Stadionban. 

 

