Felháborodtak az NB II-ben, nem mindenki olyan segítőkész, mint a Videoton

A Budafok vasárnap délután egy 4-0-ás pofonba szaladt bele a Szeged otthonában az NB II-ben. A lefújást követően a vendégek a hivatalos Facebook oldalukra tettek ki egy közleményt, amelyben azt taglalják, hogy a Csongrád-Csanád vármegyeiek nem egyeztek bele a mérkőzés időpontjának megváltoztatásába. A piros-feketék a hétközi Magyar Kupa-forduló kapcsán szerették volna vasárnapról hétfőre tolni a találkozót, aminek első számú indoka a sérülések elkerülése lett volna. A vendéglátók végül nem egyeztek bele az időpont változásba. Nem úgy mint a Videoton.

A Videoton belement a Szeged kérésébe

Fotó: Szabó Zsolt

A Videoton hasonló okból engedett a Szegednek

A történet külön pikantériája, hogy egy héttel korábban a Videoton éppen a közeli kupameccs miatt elfogadta a Szeged kérését és a felek 10.25-én szombaton csaptak össze a Sóstói Stadionban.