1 órája
A Videoton befejezéseiből hiányzott a minőség
Nem tört meg az idegenbeli átok. A Videoton hétfőn este a Vasas otthonában szenvedett el 2-0-ás vereséget. A találkozót követően Boér Gábor értékelte a látottakat.
A Videoton nem talált a kapuba
Először a Fejér vármegyeiek mestere, Boér Gábor osztotta meg gondolatait.
„A második félidőben nagyon jól reagált a csapat a hátrányra, láttam a karaktereket a pályán, ami előrelépés volt az első 45 perchez képest" –emelte ki a szakember.
Hozzátette, hogy rengeteg helyzetet dolgozott ki a csapata, azonban nem volt meg a kellő minőség a befejezéseknél. A csapat dolgát nehezítette, hogy a szünetben sérülés miatt le kellett cserélni Varga Rolandot, aki az egész szezon során a Vidi motorjaként funkcionál.
Boér Gábort követően az angyalföldiek mestere, Erős Gábor is értékelt.
„Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, amin helyenként jól játszottunk, de ami a legfontosabb, hogy a csapat megint megmutatta a küzdőszellemét, csúsztak-másztak egymásért a játékosok a pályán" – mondta a vezetőedző.
A teljes értékelések az alábbi videóban tekinthetők meg.