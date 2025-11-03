Az angyalok pont nélkül küldték haza a Videotont

A Videoton hétfőn este a Vasas otthonában játszott rangadót. A fehérváriak tiszta fehérben, míg a fővárosiak piros-kékben léptek pályára.

A Videoton rengeteg helyzetet dolgozott ki, de gólt nem tudott szerzeni

Fotó: Kricskovics Antal

A meccset jobban kezdte a Videoton, Zsótér Donát a pálya közepén rendszeresen megverte az emberét, csak szabálytalanul tudták megállítani. Az első hazai lehetőség úgy tűnt Horváth Tamás hibájából alakulhat ki, azonban Nagy Gergely remekül élt a játékkal és kivágta taccsra a labdát. A 6. percben Zsótér kapásból indította Németh Dánielt, aki Otigba Kenneth szorításából tűzott kapura, azonban lövése megpattant és így lett igazán veszélyes, Uram János nagyot nyújtózkodott, hogy kipaskolja. A 12. percben Urblik József vállalt el egy távoli lövést, ez viszont nem okozott gondot a kapusnak. Pár perccel később Kocsis Gergőt nehéz helyzetbe helyzetbe hozták a társak, amit Urblik ki is használt, elvette a labdát a fehérvári játékostól, majd elemi erővel bombázott, de az elkerülte a ketrecet. Ezt követően beindultak az angyalföldiek, a balszélen megforgatták Kojnok Zsoltot, a beadást Pethő Bence akarta kapura tenni, de eltörte a lövést. A 22. percben a nyomás góllá érett, egy szöglet után kavarodás volt a tizenhatoson belül, végül Tóth Milán a felső léc segítségével szerezte meg a vezetést, 1-0.

A Videoton bajlódott a helyzetkialakítással

Bár a Fejér vármegyeiek próbáltak magasabb sebességi fokozatba kapcsolni, a hazaiakra jó hatással volt a találat, egyre bátrabban játszottak. Tóth Milán beadása után nem hiányzott sok, hogy megszülessen a második gól is, de Nagy szerencséjére csak az oldalhálót találta el a labda. Ezt követően a túloldalon összeakadtak a játékosok, végül Zsótér kapott egy sárga lapot. Tíz perccel az első félidő vége előtt életjelet adott magáról a Videoton, egy kontratámadás végén Zsótér távoli lövését védte Uram. Pillanatokkal késsőbb Horváth Tamás és Varga Roland remek összjátékának végén a kapu torkából szabadítottak fel a védők. A Vasas helyzetei sem maradtak el, a 40. percben egy labdaszerzés után Urblik gyönyörűen lőtt a tizenhatosról, azonban a vendégek kapuvédője bravúrral védett. A hátralévő időben már egyik csapat sem talált be, amikor a játékvezető lefújta a félidőt érződött a Vidi játékosokon a frusztráltság, tudták ők is, ebben a meccsben több van.