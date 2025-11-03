1 órája
Az angyalok pont nélkül küldték haza a Videotont
A játék ígéretes volt, de most sem jött össze idegenben a pontszerzés. A Videoton a Vasas otthonában szenvedett el 2-0-ás vereséget.
A Videoton hétfőn este a Vasas otthonában játszott rangadót. A fehérváriak tiszta fehérben, míg a fővárosiak piros-kékben léptek pályára.
A meccset jobban kezdte a Videoton, Zsótér Donát a pálya közepén rendszeresen megverte az emberét, csak szabálytalanul tudták megállítani. Az első hazai lehetőség úgy tűnt Horváth Tamás hibájából alakulhat ki, azonban Nagy Gergely remekül élt a játékkal és kivágta taccsra a labdát. A 6. percben Zsótér kapásból indította Németh Dánielt, aki Otigba Kenneth szorításából tűzott kapura, azonban lövése megpattant és így lett igazán veszélyes, Uram János nagyot nyújtózkodott, hogy kipaskolja. A 12. percben Urblik József vállalt el egy távoli lövést, ez viszont nem okozott gondot a kapusnak. Pár perccel később Kocsis Gergőt nehéz helyzetbe helyzetbe hozták a társak, amit Urblik ki is használt, elvette a labdát a fehérvári játékostól, majd elemi erővel bombázott, de az elkerülte a ketrecet. Ezt követően beindultak az angyalföldiek, a balszélen megforgatták Kojnok Zsoltot, a beadást Pethő Bence akarta kapura tenni, de eltörte a lövést. A 22. percben a nyomás góllá érett, egy szöglet után kavarodás volt a tizenhatoson belül, végül Tóth Milán a felső léc segítségével szerezte meg a vezetést, 1-0.
A Videoton bajlódott a helyzetkialakítással
Bár a Fejér vármegyeiek próbáltak magasabb sebességi fokozatba kapcsolni, a hazaiakra jó hatással volt a találat, egyre bátrabban játszottak. Tóth Milán beadása után nem hiányzott sok, hogy megszülessen a második gól is, de Nagy szerencséjére csak az oldalhálót találta el a labda. Ezt követően a túloldalon összeakadtak a játékosok, végül Zsótér kapott egy sárga lapot. Tíz perccel az első félidő vége előtt életjelet adott magáról a Videoton, egy kontratámadás végén Zsótér távoli lövését védte Uram. Pillanatokkal késsőbb Horváth Tamás és Varga Roland remek összjátékának végén a kapu torkából szabadítottak fel a védők. A Vasas helyzetei sem maradtak el, a 40. percben egy labdaszerzés után Urblik gyönyörűen lőtt a tizenhatosról, azonban a vendégek kapuvédője bravúrral védett. A hátralévő időben már egyik csapat sem talált be, amikor a játékvezető lefújta a félidőt érződött a Vidi játékosokon a frusztráltság, tudták ők is, ebben a meccsben több van.
Boér Gábor fiai ráléptek a gázra
A szünetben változtatott Boér Gábor, Varga Roland helyére Simut Mario érkezett. A fordulást követően a fehér mezesek beszorították a piros kékeket, a Vasas csak akkor tudott kilépni saját térfeléről, amikor a fehérváriak hibáztak és eladták a labdát. A fölény a vendég szurkolók bánatára inkább csak a mezőnyben mutatkozott meg, Uramnak nem volt sok dolga. Az 56. percben egy hazai szöglet után indított kontrát a Vidi, Kovács Bence ugratta ki Németh Dánielt, de Girsik Attila az utolsó másodpercben kivágta a labdát. A 63. percben Doktorics Áron beadását Pethő fejelte kapura, Nagy Gergely földöntúli bravúrral tartotta meg az egygólos előnyt. Ezt követően újfent a fehérváriak voltak veszélyesebbek, Zsótér szögletéből Kecskés Máté egyenlíthetett volna, ez viszont elkerülte a kaput. Nem sokkal később Simut tört be a tizenhatoson belülre, ahol elesett, viszont a játékvezető nem látott szabálytalanságot. A hátralévő időben mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, viszont elsősorban a vendégek veszélyeztettek, de egyszerűen nem akart megtörni a jég. A ráadásban pedig a Vasas vitte be a kegyelemdöfést, a 90+3. percben Kecskés adta el a labdát, amivel Barkóczi Barnabás gyalogolt a kapuhoz, majd eltekerte Nagy mellett, 2-0.
Labdarúgó NB II, 12. forduló
Vasas FC–Videoton FC Fehérvár 2-0 (1-0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, nézőszám: 2128.
Vasas: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Hős (Barkóczi B., 75.), Hidi M. S., Urblík J. – Horváth R. (Radó, 58.), Pethő (Sztojka, 75.), Tóth M. (Pávkovics, 87.). Vezetőedző: Erős Gábor
Videoton: Nagy G. – Kojnok, Kocsis G., Papp M. (Ominger G., 75.), Spandler, Horváth T. (Bedi, 62.) – Kovács B. (Bobál G., 75.), Kecskés M., Zsótér – Németh D. (Bertók, 62.), Varga R. (Simut, a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor
Gólszerző: Tóth M. (22.), Barkóczi B. (90+3.)