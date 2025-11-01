november 2., vasárnap

Nagy kő eshetett le a szívükről

1 órája

Szoboszlai Dominikékkal nagyot fordult a világ

Címkék#Premier League#Szoboszlai Dominik#Liverpool

Szombat este a Liverpool az Aston Villát fogadta a Premier League 10. fordulójában. Szoboszlai Dominikék a szurkolók óriási örömére megtörték az átkot.

Feol.hu

A Liverpool a Premier League első hat fordulójában egyaránt diadalmaskodott, ekkor úgy tűnt jó esélye van, hogy megvédje a címét. Ezt követően viszont valami szétesett, sorozatban négyszer hagyták el vesztesen a pályát Szoboszlai Dominikék

Megtört a Szoboszlai Dominikékat sújtó átok.
Forrás:  Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik örülhet, megtört a sorozat

A 11. fordulóban az Aston Villa látogatott az Anfieldre. Az Unai Emery vezette csapat a Poollal ellentétes utat járt be, hiszen az első hat fordulóban egyszer sem tudott győzni, majd a legutóbbi négy PL meccsét egyarnt megnyerte. 

Arne Slot csapata nem kezdte rosszul a meccset, elsősorban a vörösök irányították a játékot, többször is közel álltak a vezetés megszerzéséhez. A 43. percben Szoboszlai Dominik gyönyörűen rázta le a védőjét, majd készített elő Hugo Ekitikének, aki ki is használta az átadást, azonban a játékvezető végül les miatt nem adta meg a gólt. Ennek ellenére egygólos hazai előnnyel mentek a csapatok a szünetre, ugyanis a 45+1. percben Mohamed Szaláh csapott le egy labdára, amit a hálóba is vágott, 1-0

A fordulást követően Ryan Gravenberch döntötte el a lényegi kérdéseket, a Liverpool ezzel a 2-0-ás győzelemmel megtörte nyeretlen szériáját. 

 

