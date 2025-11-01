november 1., szombat

Marianna névnap

16°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

16 perce

Nem Szoboszlai Dominik az egyetlen magyar, aki remekel Angliában – videóval

Címkék#Tóth Balázs#Blackburn Rovers FC#Szoboszlai Dominik#Liverpool#Leicester City

Remek formában a magyar válogatott játékos. Angliában rengeteg témát szolgáltat Szoboszlai Dominik, de nem ő az egyedüli magyar, aki remekül teljesít.

Feol.hu

A magyar sportsajtó rengeteget foglalkozik a Liverpool gyengélkedésével, aminek szinte egyetlen üde színfoltja Szoboszlai Dominik teljesítménye. A magyar válogatott csapatkapitánya folyamatosan szállítja a jobbnál jobb találkozókat. 

Szoboszlai Dominik és Tóth Balázs is remekel Angliában.
Szoboszlai Dominik és Tóth Balázs is remekel Angliában.
Forrás:  Magyar Nemzet

Nem Szoboszlai Dominik az egyetlen, aki csapata legjobbjai között van

A Tóth Balázst is foglalkoztató Blackburn Rovers szombaton délután a Leicester City otthonába látogatott el a Championship 13. fordulójában. A hazaiakat a szezon kezdte előtt a feljutás egyik legfőbb várományosaként tartották számon, ehhez képest jelenleg a középmezőnyben foglalnak helyet, ennek ellenére nem lehet könnyelműen venni őket a saját stadionjukban, hiszen a fordulót megelőzően veretlenek voltak otthont. 

A Blackburn az első félidőben megszerezte a vezetést, 0-1. A fordulást követően a Leicester City magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, több helyzetet is kialakított, Tóth Balázs rengeteg védést mutatott be, sőt még egy földöntúli bravúrral is felhívta magára a figyelmet. Ezt követően a vendégek egy második góllal eldöntötték a találkozót, így elhozva a három pontot a rókáktól, 0-2

Tóth Balázs óriási védése az alábbi videóban.

Google News

 A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu