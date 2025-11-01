Nem Szoboszlai Dominik az egyetlen magyar, aki remekel Angliában – videóval

A magyar sportsajtó rengeteget foglalkozik a Liverpool gyengélkedésével, aminek szinte egyetlen üde színfoltja Szoboszlai Dominik teljesítménye. A magyar válogatott csapatkapitánya folyamatosan szállítja a jobbnál jobb találkozókat.

Szoboszlai Dominik és Tóth Balázs is remekel Angliában.

Forrás: Magyar Nemzet

Nem Szoboszlai Dominik az egyetlen, aki csapata legjobbjai között van

A Tóth Balázst is foglalkoztató Blackburn Rovers szombaton délután a Leicester City otthonába látogatott el a Championship 13. fordulójában. A hazaiakat a szezon kezdte előtt a feljutás egyik legfőbb várományosaként tartották számon, ehhez képest jelenleg a középmezőnyben foglalnak helyet, ennek ellenére nem lehet könnyelműen venni őket a saját stadionjukban, hiszen a fordulót megelőzően veretlenek voltak otthont.

A Blackburn az első félidőben megszerezte a vezetést, 0-1. A fordulást követően a Leicester City magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, több helyzetet is kialakított, Tóth Balázs rengeteg védést mutatott be, sőt még egy földöntúli bravúrral is felhívta magára a figyelmet. Ezt követően a vendégek egy második góllal eldöntötték a találkozót, így elhozva a három pontot a rókáktól, 0-2.

Tóth Balázs óriási védése az alábbi videóban.