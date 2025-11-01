1 órája
Nem Szoboszlai Dominik az egyetlen magyar, aki remekel Angliában – videóval
Remek formában a magyar válogatott játékos. Angliában rengeteg témát szolgáltat Szoboszlai Dominik, de nem ő az egyedüli magyar, aki remekül teljesít.
A magyar sportsajtó rengeteget foglalkozik a Liverpool gyengélkedésével, aminek szinte egyetlen üde színfoltja Szoboszlai Dominik teljesítménye. A magyar válogatott csapatkapitánya folyamatosan szállítja a jobbnál jobb találkozókat.
Nem Szoboszlai Dominik az egyetlen, aki csapata legjobbjai között van
A Tóth Balázst is foglalkoztató Blackburn Rovers szombaton délután a Leicester City otthonába látogatott el a Championship 13. fordulójában. A hazaiakat a szezon kezdte előtt a feljutás egyik legfőbb várományosaként tartották számon, ehhez képest jelenleg a középmezőnyben foglalnak helyet, ennek ellenére nem lehet könnyelműen venni őket a saját stadionjukban, hiszen a fordulót megelőzően veretlenek voltak otthont.
A Blackburn az első félidőben megszerezte a vezetést, 0-1. A fordulást követően a Leicester City magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, több helyzetet is kialakított, Tóth Balázs rengeteg védést mutatott be, sőt még egy földöntúli bravúrral is felhívta magára a figyelmet. Ezt követően a vendégek egy második góllal eldöntötték a találkozót, így elhozva a három pontot a rókáktól, 0-2.
Tóth Balázs óriási védése az alábbi videóban.
Szoboszlai Dominik akkor is a legjobbak között van, amikor erre senki sem számít
