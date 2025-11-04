Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen is megmutatta klasszisát

A Liverpool kedd este egy 21 órakor kezdődő mérkőzésen fogadta a Real Madridot a Bajnokok Ligája főtáblájának 4. fordulójában. Az angolok Szoboszlai Dominik gólpasszával megszerezték a vezetést és végül 1-0-ra diadalmaskodtak is.

Forrás: Origo.hu

A Liverpool mostanában nincs túl jó formában, bár igaz a hétvégén a Premier League-ben sikerült megszakítania nyeretlenségi szériáját, ennek ellenére sokan a spanyolokat látták esélyesebbnek, hiszen ők a hazai porondon kifejezetten jól szerepelnek.

A találkozó kiegyenlített játékot hozott, a vörösök kifejezetten veszélyesen futballoznak, aminek egyenlőre meg is van az eredménye. A 61. percben Szoboszlai Dominik mesterien ívelte be a labdát, amit Alexis Mac Allister bólintott a kapuba, ami végül döntőnek bizonyult, hiszen a Liverpool ezzel a találattal nyert 1-0-ra.

Liverpool–Real Madrid 1-0 (0-0)