Labdarúgás

1 órája

Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen is megmutatta klasszisát

A Liverpool kedd este a Bajnokok Ligájában lépett pályára a Real Madrid ellen. Szoboszlai Dominik megmutatta klasszisát a királyiaknak, gólpasszal örvendeztette az Anfieldet.

Feol.hu

A Liverpool kedd este egy 21 órakor kezdődő mérkőzésen fogadta a Real Madridot a Bajnokok Ligája főtáblájának 4. fordulójában. Az angolok Szoboszlai Dominik gólpasszával megszerezték a vezetést és végül 1-0-ra diadalmaskodtak is.

Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen is remekel
Forrás:  Origo.hu

Szoboszlai Dominik remekelt

A Liverpool mostanában nincs túl jó formában, bár igaz a hétvégén a Premier League-ben sikerült megszakítania nyeretlenségi szériáját, ennek ellenére sokan a spanyolokat látták esélyesebbnek, hiszen ők a hazai porondon kifejezetten jól szerepelnek. 

A találkozó kiegyenlített játékot hozott, a vörösök kifejezetten veszélyesen futballoznak, aminek egyenlőre meg is van az eredménye. A 61. percben Szoboszlai Dominik mesterien ívelte be a labdát, amit Alexis Mac Allister bólintott a kapuba, ami végül döntőnek bizonyult, hiszen a Liverpool ezzel a találattal nyert 1-0-ra.

Liverpool–Real Madrid 1-0 (0-0)

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
