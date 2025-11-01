november 1., szombat

Új sportág mutatkozott be a koronázóvárosban

2 órája

Immár Fehérváron is űzik a sétakosárlabdát (videó)

Címkék#sportág#csapat#sétakosárlabda

Negyven-negyvenöt évvel ezelőtti, NB I-es mérkőzések hősei pattogtattak a Bregyó közben található sportcentrum szabadtéri kosárpályáján. Bemutatkozott a sétakosárlabda.

Horog László

A nyár végén az érdeklődők Fehérváron is megismerhették a sportág őshazájából, Angliából importált sétáló futballt, az idősebb generáció tagjai sétálva passzolgattak és jutottak el az ellenfél kapujáig. A Videoton öregfiúk együttese vívott edzőmeccset a MÁV Előre műfüves, kispályás centrumában, a veterán kosárlabdázók jóvoltából pedig október végén bemutatkozott a sétáló kosárlabda is. Nagy Péter vezetésével 3-3 elleni meccseket vívtak, remek hangulatban. A sportágat szeretnék meghonosítani a koronázóvárosban és az ország más pontjain.

sétakosárlabda
Balról Köves István, Szűcs Mária, Szabolcsné Koncsag Éva, Szabolcs Ferenc, Nagy Péter és Béndek Gábor. Részt vesz a sétakosárlabda gyakorlásokon, de ezúttal hiányzik a képről Huber Csaba
Fotó: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

Sétakosárlabda a koronázóvárosban

– Viki lányom korábban az Egyesült Államokban kosárlabdázott, svéd csapattársát, Aila Mengucot látogatta meg tavaly. Aila Stockholmban alapította meg saját sétakosárlabda-csapatát, amely az idősek megmozgatását, a sportolás örömét és a közösség erejét helyezi előtérbe. A látogatás során a lányom részt vett egy edzésen. Hazatérése után lelkesen számolt be arról, hogy a svéd csapat tagjai milyen örömmel és elkötelezettséggel vesznek részt a programban, többen azt mondták, hogy számukra ez az edzés jelenti a hét fénypontját. Ez volt a gondolatszikra, ami elindított bennünket. Az interneten láttuk, hogy művelik Amerikában és Ausztráliában is. A játék nevén nem változtattunk, sétakosárlabda lett, a neten is megtalálható ez a kifejezés – mondja Nagy Péter.

Hozzáteszi, a gyermekei unszolására gondolkodott el azon, hogy barátaival, korábbi sporttársaival megpróbálja a játékot Magyarországon is meghonosítani.

– Hallottunk más, sétáló sportokról is. Talán nem is az a legfontosabb, hogy melyik sport áll a középpontban. Ha ez a forma képes megszólítani az idősebb korosztályt, ezeknek a kezdeményezéseknek kulcsszerepük lehet az idősödő társadalom aktív és egészséges életmódjának támogatásában. Minden kosárlabda formáció rendben van, 3-3, 4-4, és az 5-5 is. Amennyien éppen vagyunk az adott napon. Pár fontos szabály: futni nem szabad, ütközni sem, ezek sérülésveszélyesek lehetnek a mi korunkban. Ezt a játékot teremben és kültéren is lehet játszani, ahol a helyszín adott és az időjárás engedi. A játékot vegyesen is játszhatjuk. A cél természetesen itt is az, hogy a szórakozás érdekében próbáljunk egyforma erősségű, ügyességű csapatokat összeállítani. Megjegyzem, hogy a gyerekek manapság szintén vegyes csapatokkal kezdik a kosárlabdát. Jelenleg Budapesten az Alkotás utca 42-48. szám alatt, az L2-es épület mellett található kosárlabda pályát használjuk, Székesfehérváron, szabadtéren a

Bregyóban gyakorolunk, a téli helyszínünk még egyeztetés alatt van. Egyelőre a fővárosban és a koronázóvárosban indítottuk el a játékot, de reméljük, több helyszín is csatlakozik hamarosan.

Az ötletgazda azt mondja, az első, fehérvári foglalkozás vidám, jó hangulatú, családias összejövetel volt.

– Célunk az, hogy a jövőben versenyeket is szervezzünk, valamint terveink között szerepel egy nyári edzőtábor megvalósítása is, amelyhez több csapat is csatlakozhatna. Amit csinálunk, az tulajdonképpen „mozgásgyógyszer”, számos kutatás bizonyítja, hogy a rendszeres testmozgás jelentősen hozzájárul az idősebb korosztály egészségének megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez.

Nagy Péter 1966-ban, 13 évesen kezdett kosárlabdázni. Budapesten rendezték az Universiadét, a Magyarország- USA férfi kosárlabdamérkőzésre látogatott ki a bátyjával.

– Egy fantasztikus utánpótlás edző, Haris Ferenc szólított le, hogy menjek a KSI-be (Központi Sport Iskola) kosárlabdázni. A csapattal Magyarországon mindent megnyertünk. Az ifjúsági válogatottal kétszer szerepelhettünk volna ifi Eb-n, az első pénz hiányában kimaradt, a Magyar Kosárlabda Szövetség visszaléptette a csapatot. A másikon, Zadarban nyolcadik helyen zártunk, úgy, hogy megvertük a későbbi ezüstérmes Szovjetuniót és a bronzérmes Izraelt. Elmondhatjuk, hogy Szovjetuniót (fennállásáig) azóta sem verte meg magyar csapat.

NB I-es pályafutását a MAFC-ban kezdte 1970-ben, a katonaság alatt a Honvédben játszott 1975-76-ban, ezt követően szerződött Székesfehérvárra, ahol nagyon jó közösség tagja lett a Videoton SC-ben. Előzőleg a MAFC-cal Magyar Kupát nyert, a Honvéddal bajnokságot és Magyar Kupát. A magyar válogatottban 38 alkalommal szerepelt, 1984-ben gerincproblémái miatt hagyta abba a játékot. A Videoton után más csapatban levezetésképpen sem lépett pályára.

– Maximális erővel a munka frontján akartam helytállni. Terveim között szerepelt, hogy az aktív pályafutás után edzősködöm, ezért edzői végzettséget is szereztem, végül nem vágtam bele, amit a mai napig nagyon bánok. Két évig Szőcs Pali barátommal vezettük a Vidi kosárlabda szakosztályát. Családi szórakozásként később éveken játszottunk a fehérvári streetball eseményeken. Lényegében a család minden tagja, három gyermekem és öt unokám sportolt vagy sportol jelenleg is. Három unokám jelenleg korosztályos válogatott, amikor időm engedi, természetesen látogatom a kosárlabda mérkőzéseket. Jó látni a fiatalok játékát és mindig öröm találkozni a barátokkal.

 

 

