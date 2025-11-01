Immár Fehérváron is űzik a sétakosárlabdát (videó)

A nyár végén az érdeklődők Fehérváron is megismerhették a sportág őshazájából, Angliából importált sétáló futballt, az idősebb generáció tagjai sétálva passzolgattak és jutottak el az ellenfél kapujáig. A Videoton öregfiúk együttese vívott edzőmeccset a MÁV Előre műfüves, kispályás centrumában, a veterán kosárlabdázók jóvoltából pedig október végén bemutatkozott a sétáló kosárlabda is. Nagy Péter vezetésével 3-3 elleni meccseket vívtak, remek hangulatban. A sportágat szeretnék meghonosítani a koronázóvárosban és az ország más pontjain.

Balról Köves István, Szűcs Mária, Szabolcsné Koncsag Éva, Szabolcs Ferenc, Nagy Péter és Béndek Gábor. Részt vesz a sétakosárlabda gyakorlásokon, de ezúttal hiányzik a képről Huber Csaba

Fotó: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

Sétakosárlabda a koronázóvárosban

– Viki lányom korábban az Egyesült Államokban kosárlabdázott, svéd csapattársát, Aila Mengucot látogatta meg tavaly. Aila Stockholmban alapította meg saját sétakosárlabda-csapatát, amely az idősek megmozgatását, a sportolás örömét és a közösség erejét helyezi előtérbe. A látogatás során a lányom részt vett egy edzésen. Hazatérése után lelkesen számolt be arról, hogy a svéd csapat tagjai milyen örömmel és elkötelezettséggel vesznek részt a programban, többen azt mondták, hogy számukra ez az edzés jelenti a hét fénypontját. Ez volt a gondolatszikra, ami elindított bennünket. Az interneten láttuk, hogy művelik Amerikában és Ausztráliában is. A játék nevén nem változtattunk, sétakosárlabda lett, a neten is megtalálható ez a kifejezés – mondja Nagy Péter.

Hozzáteszi, a gyermekei unszolására gondolkodott el azon, hogy barátaival, korábbi sporttársaival megpróbálja a játékot Magyarországon is meghonosítani.

– Hallottunk más, sétáló sportokról is. Talán nem is az a legfontosabb, hogy melyik sport áll a középpontban. Ha ez a forma képes megszólítani az idősebb korosztályt, ezeknek a kezdeményezéseknek kulcsszerepük lehet az idősödő társadalom aktív és egészséges életmódjának támogatásában. Minden kosárlabda formáció rendben van, 3-3, 4-4, és az 5-5 is. Amennyien éppen vagyunk az adott napon. Pár fontos szabály: futni nem szabad, ütközni sem, ezek sérülésveszélyesek lehetnek a mi korunkban. Ezt a játékot teremben és kültéren is lehet játszani, ahol a helyszín adott és az időjárás engedi. A játékot vegyesen is játszhatjuk. A cél természetesen itt is az, hogy a szórakozás érdekében próbáljunk egyforma erősségű, ügyességű csapatokat összeállítani. Megjegyzem, hogy a gyerekek manapság szintén vegyes csapatokkal kezdik a kosárlabdát. Jelenleg Budapesten az Alkotás utca 42-48. szám alatt, az L2-es épület mellett található kosárlabda pályát használjuk, Székesfehérváron, szabadtéren a