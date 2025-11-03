november 3., hétfő

Birkózás

1 órája

Ma 80 éves a moszkvai olimpia bronzérmes birkózója, a pátkai Seres Ferenc

Címkék#Seres Ferenc#bírkózó#Székesfehérvár#Honvéd Szondi SE

Ma 80 esztendővel ezelőtt látta meg a napvilágot a világ- és Európa-bajnoki, olimpiai bronzérmes birkózó. Seres Ferenc 22 évesen került Székesfehérvárra, ahol a Honvéd Szondi SE színeiben birkózott. Visszavonulása után sem hagyta el a megyét, nyugdíjasként pedig Pátkára költözött, ahol a mai napig él.

Szabó Zsolt
Ma 80 éves a moszkvai olimpia bronzérmes birkózója, a pátkai Seres Ferenc

Nyugdíjasként Pátkára költözött Seres Ferenc.

Fotó: archív - Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Seres Ferenc 1945. november 3-án született Tiszakécskén. Szülővárosában kezdte el birkózói pályafutását, majd 1967-ben, 22 éves korában a kötelező sorkatonai szolgálat miatt került Székesfehérvárra, emiatt a Honvéd Szondi SE egyesületéhez igazolt. A birkózó papírsúlyban (48 kg) és kötöttfogásban tudott igazán kiteljesedni. Érdekesség, hogy ma már nem létezik maga a súlycsoport. 1972-ben, a müncheni olimpián szerepelt először, majd kvótát szerzett a négy évvel későbbi, montreáli ötkarikás játékokra is. Ekkor már 31 éves volt és sokan azt hitték túl van már pályafutása csúcsán, ám később csattanós választ adott a kétkedőknek. 

Seres Ferenc
Nyugdíjasként Pátkára költözött Seres Ferenc.
Fotó: archív - Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Seres Ferenc 35 évesen érte el legnagyobb eredményét

Az 1980-as moszkvai olimpián bronzérmes lett, bár nem sok kellett ahhoz hogy akár a dobogó tetejére álljon, így is óriási boldogsággal töltötte el, hogy 35 évesen a harmadik helyen végzett az oroszországi világjátékokon. Visszavonulása után 2003-ig a Videoton vasöntödéjében dolgozott. Elmondása szerint, ha külföldi delegáció érkezett az üzembe, felettesei vele dicsekedtek a látogatóknak. Nyugdíjba vonulásakor feleségével Pátkára költözött, ahol a mai napig élnek. Kiemelkedő sportteljesítményét számos díjjal jutalmazták. 1994-ben Kemény Ferenc-díjat, míg 2011-ben Tersztyánszky Ödön-díjat kapott és átvehette a Magyar Birkózósport Érdemkereszt bronzfokozatát is. Isten éltesse Seres Ferencet!

 

