Sallai Rolandéknak nem sikerült jól a rangadó

A Galatasaray remekül kezdte a 20252026-os Süper Lig idényt, az első tíz fordulóban egy döntetlen mellett kilenc meccset megnyertek Sallai Rolandék, így magabiztosan állnak a tabella élén. A 11. körben a második helyen álló Trabzonsport látták vendégül.

Sallai Roland remekül játszott, ennek ellenére sem jött össze a győzelem

Forrás: Nemzeti Sport

Nem született gól Sallai Rolandék rangadóján

A magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban kapott helyet, Okan Buruk vezetőedző újfent jobbhátvédként számolt vele. A Galatasaray szinte végig irányította a találkozót, összesen 23 lövést eresztettek el a hazaiak, ebből Sallai Roland 3-at vállalt magára. A korábbi Puskás Akadémia játékos csapata egyik legjobbja volt, remek passzokkal segítette a támadásokat. A rengeteg helyzet ellenére nem sikerült bevenni a kaput, viszont ez a Trabzonspornak sem jött össze, így pontosztozkodással zárult a mérkőzés, 0-0.