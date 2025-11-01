13 perce
Sallai Rolandéknak nem sikerült jól a rangadó
A Galatasaray eddig szinte hibátlan szezont produkál a Süper Lig-ben. A Sallai Rolandot is foglalkoztató csapat szombat este rangadót játszott a Trabzonsporral, amelyet végül nem tudott megnyerni.
A Galatasaray remekül kezdte a 20252026-os Süper Lig idényt, az első tíz fordulóban egy döntetlen mellett kilenc meccset megnyertek Sallai Rolandék, így magabiztosan állnak a tabella élén. A 11. körben a második helyen álló Trabzonsport látták vendégül.
Nem született gól Sallai Rolandék rangadóján
A magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban kapott helyet, Okan Buruk vezetőedző újfent jobbhátvédként számolt vele. A Galatasaray szinte végig irányította a találkozót, összesen 23 lövést eresztettek el a hazaiak, ebből Sallai Roland 3-at vállalt magára. A korábbi Puskás Akadémia játékos csapata egyik legjobbja volt, remek passzokkal segítette a támadásokat. A rengeteg helyzet ellenére nem sikerült bevenni a kaput, viszont ez a Trabzonspornak sem jött össze, így pontosztozkodással zárult a mérkőzés, 0-0.