Puskás-díjas góllal nyert a Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia győzelmi kényszerben léphetett pályára az újonc Kolorcity Kazincbarcika SC vendégeként Mezőkövesden, hiszen a felcsútiak az elmúlt időszakban felemás teljesítményt nyújtottak. Hornyák Zsolt legénysége a legutóbbi öt mérkőzéséből csupán egyet nyert meg Zalaegerszegen, a Győrtől és a Pakstól is kikapott, míg az Újpesttel és az MTK-val döntetlent játszott. A hazaiak ezzel szemben a legutóbbi öt bajnokijukból hármat is megnyertek, megverték például az Újpestet, az MTK-t és a Nyíregyházát is, csak a ZTE-től és a Kisvárdától kaptak ki.

A találkozó alacsony iramban kezdődött, egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekdeni, mígnem a Puskás Akadémia szép lassan átvette a kezdeményezést. A meddő mezőnyfölényt kialakító vendégek a 29. percben a vezetést is megszerezték. Quentin Maceiras nagy bedobással operált a pálya jobb széléről, amibe Wojciech Golla csúsztatott bele, a labda még a hazaiak futballistáján, Kártik Bencén is megpattant, így jutott el ifj. Dárdai Pálhoz, aki három méterről lőtt a jobb alsó sarokba, 0-1. Az öröm tíz percig sem tartott, hiszen a 37. percben Artem Harutjunjan hibázott óriásit, Meshack Ubochioma kihasználta az örmény védő bizonytalanságát, lelopta a lábáról a labdát, az érkező Martin Slogarhoz passzolt, aki kíméletlenül a jobb felsőbe bombázott tizenegy méterről, 1-1.