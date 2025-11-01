november 1., szombat

NB I

2 órája

Puskás-díjas góllal nyert a Puskás Akadémia

Címkék#Wojciech Golla#Kolorcity Kazincbarcika SC#Puskás Akadémia

Magabiztos, 3-1-es győzelmet aratott a Puskás Akadémia a Kolorcity Kazincbarcika SC vendégeként a labdarúgó NB I 12. fordulójában.

Szabó Róbert
Puskás-díjas góllal nyert a Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia szoros mérkőzést nyert meg 3-1-re

Fotó: Czinege Melinda

A Puskás Akadémia győzelmi kényszerben léphetett pályára az újonc Kolorcity Kazincbarcika SC vendégeként Mezőkövesden, hiszen a felcsútiak az elmúlt időszakban felemás teljesítményt nyújtottak. Hornyák Zsolt legénysége a legutóbbi öt mérkőzéséből csupán egyet nyert meg Zalaegerszegen, a Győrtől és a Pakstól is kikapott, míg az Újpesttel és az MTK-val döntetlent játszott. A hazaiak ezzel szemben a legutóbbi öt bajnokijukból hármat is megnyertek, megverték például az Újpestet, az MTK-t és a Nyíregyházát is, csak a ZTE-től és a Kisvárdától kaptak ki.

A találkozó alacsony iramban kezdődött, egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekdeni, mígnem a Puskás Akadémia szép lassan átvette a kezdeményezést. A meddő mezőnyfölényt kialakító vendégek a 29. percben a vezetést is megszerezték. Quentin Maceiras nagy bedobással operált a pálya jobb széléről, amibe Wojciech Golla csúsztatott bele, a labda még a hazaiak futballistáján, Kártik Bencén is megpattant, így jutott el ifj. Dárdai Pálhoz, aki három méterről lőtt a jobb alsó sarokba, 0-1. Az öröm tíz percig sem tartott, hiszen a 37. percben Artem Harutjunjan hibázott óriásit, Meshack Ubochioma kihasználta az örmény védő bizonytalanságát, lelopta a lábáról a labdát, az érkező Martin Slogarhoz passzolt, aki kíméletlenül a jobb felsőbe bombázott tizenegy méterről, 1-1.

A fordulás után teljesen eseménytelen volt a mérkőzés, a Kazincbarcika próbált támadni, de folyamatos szabálytalanságok szakították meg a játékot. A hajrára fordulva Lamin Colley és Mikael Soisalo becserélésével élénkült a Puskás Akadémia támadójátéka, de ez helyzetekkel nem párosult. Egészen a 85. precig kellett várni egy újabb nagyobb helyzetre, Wojciech Golla kétszer is megpróbálta középre fejelni a labdát, a hazai védők mindkét tisztáztak, harmadjára így nem is fejjel próbálkozott a lengyel, hanem éles szögből, ballal, nyolc méterről a bal felsőbe emelt, 1-2. Végül a Kazincbarcika mindent megtett az egyenlítésért, de ez nem sikerült, a hosszabbítás utolsó percében ráadásul Lukács Dániel elcsente a labdát, egyedül léphetett ki és ziccerben nem hibázott a válogatott támadó, 1-3.

Labdarúgó NB I, 12. forduló

Kolorcity Kazincbarcika–Puskás Akadémia 1-3 (1-1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 636 néző, Vezette: Káprály

Kazincbarcika: Juhász I. – Baranyai, Polgár, Rasheed, Sós – Meszhi – Ubochioma, Kártik (Szőke, 79.), Berecz (Deutsch, 75.), Slogar – Könyves (Eleke 79., Balázsi. 88.). Vezetőedző: Kuttor Attila
Puskás Akadémia: Szappanos – Maceiras, Golla, Harutjunjan, Favorov – Okeke (Kern, 55.) – Vékony (Colley, 70.), Duarte (Nissilä), Szolnoki, Dádai (Soisalo, 70.) – Lukács. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gól: Slogar (37.), ill. Dárdai (29.), Golla (86.), Lukács (90+5.)

Sárga lap: Meszhi (74.), Deutsch (90.), ill. Golla (54.), Szonoki (56.)

