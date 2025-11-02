Fordulatokból nem volt hiány, pontosztozkodás az NB II-ben

Nem várt egyszerű feladat az Aqvital FC Csákvárra az NB II-ben , hiszen az egyre jobb formába lendülő Kozármisleny otthonába látogatott. Pinezits Máté legénysége a legutóbbi öt fordulóban nem szenvedett el vereséget.

NB II: Szinte egy teljes félidőt volt emberelőnyben a Csákvár, mégsem tudott diadalmaskodni

Fotó: FMH Archív / Kricskovics Antal

A Fejér vármegyeiek sárgában, míg a hazaiak kék mezben léptek pályára. A találkozó egy ápolással kezdődött, a 4. percben Farkas Aurél összefejelt az egyik kozármislenyi játékossal. A 9. percben a mérkőzés egyik főszereplője Bíró Márk lendült akcióba, ívelését Jelena Richárd fejelte a csákvári kapuba, 1-0. Ezt követően támadásba lendült Tóth Balázs legénysége is. Szabó Bence a tizenhatos sarkáról tett középre egy labdát, miről Mondovics Kevin épphogy lemaradt. A következő percek is a Csákvárról szóltak, folyamatos nyomást helyezett az ellenfélre, a 29. percben Magyar Zsolt szögletét Bányai Péter fejelte kapura, amit Lékai Soma bravúrral védett ki. Egy perccel később Bíró szabálytalankodott, amiért sárga lapot kapott. A félidő hátralévő részében pár akadtak még vendég lehetőségek, de gól már nem született.

Gólgazdag NB II-es mérkőzés

A fordulást követően óriási esélyt kapott az Aqvital FC Csákvár, hiszen az 51. percben Bíró viszahúzta Mondovicsot, amiért megkapta második sárga lapját, így emberelőnybe kerültek a sárga mezesek. Alig több, mint tíz percre volt szüksége a vendégeknek, amikor is Magyar Zsolt révén összejött az egyenlítés, 1-1. Az egalizálás után szinte egybő fellökték Pál Barnát a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt Magyar értékesítette, 1-2. Ekkor úgy tűnt, hogy Tóth Balázsék elhozzák a három pontot, azonban a 75. percben Lorentz kezére pattant a labda, amiért a játékvezető büntetőrúgást fújt. A labda mögé Kozics állt, aki be is vette Lehoczki Bendegúz kapuját, 2-2. A hátralévő időben a Csákvár mindent megtett a győzelem megszerzéséért, ami végül nem jött össze, a feleknek meg kellett osztani a pontokat.

Labdarúgó NB II, 12. forduló

Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár 2-2 (1-0)

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Garai Péter, Mohos Milán)

Kozármisleny: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky (Pesti, 81.), Bakó S., Máté Cs. – Jelena (Kócs-Washburn, 68.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Csákvár: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai (Karacs, 92.) – Farkas A., Radics M. (Szalai P., 58.), Magyar Zs. (Szakály, 92.) – Mondovics (Ominger, 79.), Bányai P., Szabó B. (Simon A., 58.) Vezetőedző: Tóth Balázs

Gól: Jelena (10.), Kozics (76. – büntetőből) illetve Magyar Zs. (63., 68.– büntetőből)

Kiállítva: Bíró M. (51.)