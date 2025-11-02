november 2., vasárnap

Achilles névnap

16°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

58 perce

Fordulatokból nem volt hiány, pontosztozkodás az NB II-ben

Címkék#Aqvital FC Csákvár#Magyar Zsolt#NB II#Kozármisleny

Az Aqvital FC Csákvár a Kozármisleny otthonába látogatott vasárnap kora délután. Az NB II-es találkozón mindkét csapat volt előnybe, azonban 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó.

Kelemen Kornél

Nem várt egyszerű feladat az Aqvital FC Csákvárra az NB II-ben , hiszen az egyre jobb formába lendülő Kozármisleny otthonába látogatott. Pinezits Máté legénysége a legutóbbi öt fordulóban nem szenvedett el vereséget. 

NB II: Szinte egy teljes félidőt volt emberelőnyben a Csákvár, mégsem tudott diadalmaskodni
NB II: Szinte egy teljes félidőt volt emberelőnyben a Csákvár, mégsem tudott diadalmaskodni
Fotó: FMH Archív / Kricskovics Antal

A Fejér vármegyeiek sárgában, míg a hazaiak kék mezben léptek pályára. A találkozó egy ápolással kezdődött, a 4. percben Farkas Aurél összefejelt az egyik kozármislenyi játékossal. A 9. percben a mérkőzés egyik főszereplője Bíró Márk lendült akcióba, ívelését Jelena Richárd fejelte a csákvári kapuba, 1-0. Ezt követően támadásba lendült Tóth Balázs legénysége is. Szabó Bence a tizenhatos sarkáról tett középre egy labdát, miről Mondovics Kevin épphogy lemaradt. A következő percek is a Csákvárról szóltak, folyamatos nyomást helyezett az ellenfélre, a 29. percben Magyar Zsolt szögletét Bányai Péter fejelte kapura, amit Lékai Soma bravúrral védett ki. Egy perccel később Bíró szabálytalankodott, amiért sárga lapot kapott. A félidő hátralévő részében pár akadtak még vendég lehetőségek, de gól már nem született. 

Gólgazdag NB II-es mérkőzés

A fordulást követően óriási esélyt kapott az Aqvital FC Csákvár, hiszen az 51. percben Bíró viszahúzta Mondovicsot, amiért megkapta második sárga lapját, így emberelőnybe kerültek a sárga mezesek. Alig több, mint tíz percre volt szüksége a vendégeknek, amikor is Magyar Zsolt révén összejött az egyenlítés, 1-1. Az egalizálás után szinte egybő fellökték Pál Barnát a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt Magyar értékesítette, 1-2. Ekkor úgy tűnt, hogy Tóth Balázsék elhozzák a három pontot, azonban a 75. percben Lorentz kezére pattant a labda, amiért a játékvezető büntetőrúgást fújt. A labda mögé Kozics állt, aki be is vette Lehoczki Bendegúz kapuját, 2-2. A hátralévő időben a Csákvár mindent megtett a győzelem megszerzéséért, ami végül nem jött össze, a feleknek meg kellett osztani a pontokat. 

Labdarúgó NB II, 12. forduló

Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár 2-2 (1-0)

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Garai Péter, Mohos Milán)
Kozármisleny: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky (Pesti, 81.), Bakó S., Máté Cs. – Jelena (Kócs-Washburn, 68.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Csákvár: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai (Karacs, 92.) – Farkas A., Radics M. (Szalai P., 58.), Magyar Zs. (Szakály, 92.) – Mondovics (Ominger, 79.), Bányai P., Szabó B. (Simon A., 58.) Vezetőedző: Tóth Balázs
Gól: Jelena (10.), Kozics (76. – büntetőből) illetve Magyar Zs. (63.,  68.– büntetőből)
Kiállítva: Bíró M. (51.)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu