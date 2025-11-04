1 órája
Nagyot nyert a Bodajk SE
A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójában Északon két, kilencgólos meccsen a házigazdák diadalmaskodtak. A Bodajk SE ráadásul először nyert a szezonban, míg a PAFC III. csapata a hajrában kerekedett felül a Pátka gárdáján. Délen az Aba Sárvíz fölényes győzelemmel zárt az LMSK elleni rangadón, a Polgárdi megosztozott a pontokon a Nagyvenyim együttesével, a listavezető Beloiannisz pedig hatot vágott Kislángon.
A baracsi Kápolnási Máté (kék) előzi meg seregélyesi ellenfelét
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap
ÉSZAKI CSOPORT
Puskás Akadémia III. (4.) – Pátka (7.) 5–4 (1–2)
Vezette: Obuch Zoltán.
Puskás Akadémia III.: Csikesz P. – Rózsás (Gulyás), Hárer, Kovács J. (Hurja), Tóth G. - Kiss Cs., Mácsodi, Punk, Zelizi - Hajnal (Óvári), Balogh D. (Komáromi).
Pátka: Dobosi – Bélik, Horváth T., Kántor (Takács Z.), Szabó B. - Fülöp, Kovács L., Simon K., Almási (Szombati) - Menyhárt (Brettschneider), Barócsi. Vezetőedző: Balogh Benedek.
Gól: Tóth G. (49., 90.), Rózsás (12.), Kiss Cs. (69.), Kovács J. (86.), ill. Simon K. (30., 55.), Szabó B. (43.), Szombati (79.).
Kiállítva: Zelizi (80.).
Mányi TK (11.) – Etyek (2.) 1–2 (1–1)
Vezette: Szalkai Gergely.
Mányi TK: Csutor – Juhász B. (Zselló), Vass, Schmidt, Radovics - Nagy M., Juhász L., Czifra, Csata - Csordás (Szabó Zs.), Somogyi E. Vezetőedző: Pintér Zoltán.
Etyek: Órai – Faragó, Ráczkevy-Eötvös (Dzsezsenyák), Sándor, Haynes-Varga - (Millner), Pintér B., Klátyik, Hajagos (Miklósi), Glück – Juhász E., Horváth D. Vezetőedző: Simon Péter.
Gól: Nagy M.(31.), ill. Sándor (34.), Hajagos (75.).
Bakonycsernye (3.) – Vál (10.) 4–2 (3–2)
Vezette: Klujber Kristóf.
Bakonycsernye: Simon L. – Dreska, Hamar (Bus), Csányi (Keller), Boros B. - Molnár T., Osgyán M., Kovács D. (Strommer), Molnár D. - Lattenstein (Kovács J.), Radács. Csapatvezető: Osgyán Gábor.
Vál: Marton – Németh N., Kiss D., Sinkó D., Homoki - Molnár B., Glaszhütter, Nádpor (Szatlmayer H.), Horváth Zs. (Szatlmayer D.) - Molnár P., Körmendi. Vezetőedző: Sinkó Csaba.
Gól: Molnár D. (10.), Hamar (16.), Molnár T. 822.), Osgyán M. (88.), ill. Sinkó D. (39., 41.).
Kiállítva: Horváth Zs. (83.).
Bodajk SE (12.) – Pusztavám-Jüllich (8.) 5–4 (3–2)
Vezette: Petrovszki Barna Pál.
Bodajk: Mihalik – Valasek, Tóth B., Fejes, Joó - Weiland (Vízi), Rigó G., Kaufmann (Szampiás), Kovács G. (Turi K.) - Meister, Mezősi. Vezetőedző: Rigó Gábor.
Pusztavám-Jüllich: Kéray – Bedő, Fürész, Csordás (Rózsa), Molnár A. - Kálhok, Kis, Deme, Vadkerti - Czéh, Kornseé (Ágoston). Csapatvezető: Kis Viktor.
Gól: Rigó (7, 22.), Joó (38., 90.), Kaufmann (76.), ill. Vadkerti (70., 73.), Kornseé (15.), Kálhok (35.).
Mór II. (1.) – Velence (9.) 1–0 (1–0)
Vezette: Závotka Csongor.
Mór II.: Huszár – Németh D., Mike (Szemenyei), Szabó K. (Nyevrikel), Király Z. - Dreska, Tóth B. (Koller), Czachesz, Vachtler (Stéger) - Petruska (Hartl), Galovszky. Csapatvezető: Loi László Krisztián.
Velence: Zabos – Silhány T., Molnár G., Juhász L., Silhány F. - Felde, Melczer, Buzora, Kiss D., Tóth Barnabás (Békefi), Prill (Tóth Bálint). Vezetőedző: Serhók György.
Gól: Petruska (45.).
Szár (6.) – Fehérvárcsurgó (5.) 1–2 (1–0)
Vezette: Béd Ákos.
Szár: Gyulai – Tész, Sátori K., Fenyvesi Sz. (Tóth Barnabás), Farkas B. (Horváth B.) - Váradi (Tóvári M.), Tóth Bertalan (Kálló), Sátori M. (Svétecz), Juhász A. – Boros Z., Nyitrai. Vezetőedző: Kovács Zoltán.
Fehérvárcsurgó: Rapali – Bíró, Bitter, Herczeg, Varga L. (Kozma) - Baksa, Gosztonyi, Molnár D., Guti - Tóth S., Lascsik (Schieder). Csapatvezető: Fogarasi Tibor Ferenc.
Gól: Tóth Bertalan (32.), ill. Varga L. (61.), Baksa (93.).
A góllövőlista állása:
1. Tóth Gábor (PAFC III.) 11 gól
2. Vadkerti Nándor (Pusztavám-Jüllich) 9 gól
2. Lehota Roland (Mór II.) 8 gól
DÉLI CSOPORT
Aba Sárvíz (2.) – LMSK (5.) 5–1 (4–0)
Vezette: Durecz Balázs István.
Aba Sárvíz: Sereg (Bíró) – Kulcsár, Glócz Z. (Réti R.), Iváncsik (Huszti), Budai - Varga Zs. (Kovács B.), Réti G. (Mátyás), Kuczi, Zsifkovics - Hegyi, Glócz H. Vezetőedző: Radnics Attila.
LMSK: Horosz (Árkus) – Kiss R., Sütő, Pap, Vajda - Tóth V., Horváth P. (Kerti), Szente (Iliás), Potesz - Teichel (Tóth M.), Hatos (Lak). Vezetőedző: Nagy Bálint.
Gól: Varga Zs. (22., 35.), Hegyi (31.), Glócz Z. (44.), Huszti (75.), ill. Pap (77.).
Pákozd (8.) – Nagykarácsony (12.) 3–1 (1–1)
Vezette: Berényi Ádám.
Pákozd: Kasza – Molnár V., Knitli (Szabó B.), Kaltenekker, Füredi (Kollarics) - Krizsán-Deák (Molnár R.), Gönczi, Boda, Szenyéri (Unger) - Tanárki (Finta), Bökény. Vezetőedző: Molnár Viktor.
Nagykarácsony: Turi – Csucsai, Kovács D., Gertner (Dobrovitz), Gógán - Balogh D., Jákli, Czári, Szabó M. - Zsilovics (Nagy D.), Kü. Vezetőedző: Mergl István.
Gól: Kaltenekker (40.), Gönczi (58.), Knitli (82.), ill. Balogh D. (11.).
Seregélyes-Sárosd II. (7.) – Baracs SE (6.) 1–1 (1–0)
Vezette: Domak Ádám.
Seregélyes-Sárosd II.: Závotka – Susa, Szloboda, Mayer, Hallósy - Várnai, Puszta, Ódor, Dancsa (Kiss N.) - Békefi (Uhrin Á.), Zsilovics (Szarka, Uhrin M.). Vezetőedző: Bolla János Zoltán.
Baracs SE: Tóth N. – Áldott (Huber), Boros M. (Badi), Wolf, Szurma - Bartók (Katona), Takács Titusz, Kápolnási (Nyári), Fülöp (Szikora) - Kiss N., Éliás. Vezetőedző: Körmendi Zsolt.
Gól: Várnai (17.), ill. Takács Titusz (54.).
Előszállás (11.) – Sárszentmihály-Masterplast (13.) 7–2 (4–1)
Vezette: Gebei Bálint.
Előszállás: Nagy G. – Takács R., Kovalovszky, Nyári, Bognár M. - Béres, Garbacz (Horváth K.), Horváth G., Puskás - Németh L., Gulyás. Vezetőedző: Reichardt Bálint.
Sárszentmihály-Masterplast: Zsidó – Szipőcs, Horváth F., Blaski, Klémán P. - Túri, Lánczos, Jasinka, Török – Tornyai T., Borsos (Dombi). Csapatvezető: Horváth Ferenc.
Gól: Puskás (8., 23.), Nyári (28., 38.), Gulyás (52., 59.), Garbacz (55.), ill. Török (1.), Tornyai T. (90.).
Polgárdi (3.) – Nagyvenyim (4.) 3–3 (2–2)
Vezette: Szücs László.
Polgárdi: Németh A. – Molnár G., Hajcsár, Komlós, Szabó M. - Horgos (Simon), Horváth Z. (Lángos), Baranyai, Pécsi (Farkas D.) - Devcsity, Fi L. Csapatvezető: Salacz János.
Nagyvenyim: Virág – Rezes, Ráthgéber, Princz, Balogh D. (Alumbugu) - Slett, Mohácsi, Palkovics, Kovács M. - Cislo (Sipeki), Török Barsa. Vezetőedző: Kőkuti Tamás Gábor.
Gól: Fi L. (4.), Horváth Z. (9.), Devcsity (81.), ill. Balogh D. (15.), Palkovics (36.), Princz (90.).
Kisláng (9.) – Beloiannisz (1.) 0–6 (0–3)
Vezette: Kovács Zoltán.
Kisláng: Ányos – Jánosi B., Nagy M. (Tury-Nagy), Árki, Molnár A. (Szántai) – Erdei B., Burkus B., Lévai (Burkus M.), Jánosi Á. - Jakab (László), Juhász J. (Ignácz).
Beloiannisz: Hujber (Lepsényi) – László (Bedőcs), Nebucz, Lakakisz, Váradi - Németh B. (Hosszú), Rácz, Gondi (Matizevics), Juhász M. (Szalai P.) - Tóth N., Tunyogi. Vezetőedző: Ruzsás László.
Gól: Bedőcs (14.), Gondi (26.), Nebucz (42.), Váradi (50.), Lakakisz (52.), Lepsényi (79.).
Szabadnapos: Lajoskomárom II. (10.)
A góllövőlista állása:
1. Tóth Vincent Krisztián (LMSK) 13 gól
2. Balogh Dániel (Nagykarácsony), Tóth Norbert (Beloiannisz) 8-8 gól
3. Glócz Zoltán, Varga Zsombor (mindkettő Aba Sárvíz) 7-7 gól