Nagyot nyert a Bodajk SE

ÉSZAKI CSOPORT

Puskás Akadémia III. (4.) – Pátka (7.) 5–4 (1–2)

Vezette: Obuch Zoltán.

Puskás Akadémia III.: Csikesz P. – Rózsás (Gulyás), Hárer, Kovács J. (Hurja), Tóth G. - Kiss Cs., Mácsodi, Punk, Zelizi - Hajnal (Óvári), Balogh D. (Komáromi).

Pátka: Dobosi – Bélik, Horváth T., Kántor (Takács Z.), Szabó B. - Fülöp, Kovács L., Simon K., Almási (Szombati) - Menyhárt (Brettschneider), Barócsi. Vezetőedző: Balogh Benedek.

Gól: Tóth G. (49., 90.), Rózsás (12.), Kiss Cs. (69.), Kovács J. (86.), ill. Simon K. (30., 55.), Szabó B. (43.), Szombati (79.).

Kiállítva: Zelizi (80.).

Mányi TK (11.) – Etyek (2.) 1–2 (1–1)

Vezette: Szalkai Gergely.

Mányi TK: Csutor – Juhász B. (Zselló), Vass, Schmidt, Radovics - Nagy M., Juhász L., Czifra, Csata - Csordás (Szabó Zs.), Somogyi E. Vezetőedző: Pintér Zoltán.

Etyek: Órai – Faragó, Ráczkevy-Eötvös (Dzsezsenyák), Sándor, Haynes-Varga - (Millner), Pintér B., Klátyik, Hajagos (Miklósi), Glück – Juhász E., Horváth D. Vezetőedző: Simon Péter.

Gól: Nagy M.(31.), ill. Sándor (34.), Hajagos (75.).

Bakonycsernye (3.) – Vál (10.) 4–2 (3–2)

Vezette: Klujber Kristóf.

Bakonycsernye: Simon L. – Dreska, Hamar (Bus), Csányi (Keller), Boros B. - Molnár T., Osgyán M., Kovács D. (Strommer), Molnár D. - Lattenstein (Kovács J.), Radács. Csapatvezető: Osgyán Gábor.

Vál: Marton – Németh N., Kiss D., Sinkó D., Homoki - Molnár B., Glaszhütter, Nádpor (Szatlmayer H.), Horváth Zs. (Szatlmayer D.) - Molnár P., Körmendi. Vezetőedző: Sinkó Csaba.

Gól: Molnár D. (10.), Hamar (16.), Molnár T. 822.), Osgyán M. (88.), ill. Sinkó D. (39., 41.).

Kiállítva: Horváth Zs. (83.).

Bodajk SE (12.) – Pusztavám-Jüllich (8.) 5–4 (3–2)

Vezette: Petrovszki Barna Pál.

Bodajk: Mihalik – Valasek, Tóth B., Fejes, Joó - Weiland (Vízi), Rigó G., Kaufmann (Szampiás), Kovács G. (Turi K.) - Meister, Mezősi. Vezetőedző: Rigó Gábor.

Pusztavám-Jüllich: Kéray – Bedő, Fürész, Csordás (Rózsa), Molnár A. - Kálhok, Kis, Deme, Vadkerti - Czéh, Kornseé (Ágoston). Csapatvezető: Kis Viktor.

Gól: Rigó (7, 22.), Joó (38., 90.), Kaufmann (76.), ill. Vadkerti (70., 73.), Kornseé (15.), Kálhok (35.).