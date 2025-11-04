november 4., kedd

Károly névnap

12°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megye II

1 órája

Nagyot nyert a Bodajk SE

Címkék#labdarúgas#megyefoci#foci

A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójában Északon két, kilencgólos meccsen a házigazdák diadalmaskodtak. A Bodajk SE ráadásul először nyert a szezonban, míg a PAFC III. csapata a hajrában kerekedett felül a Pátka gárdáján. Délen az Aba Sárvíz fölényes győzelemmel zárt az LMSK elleni rangadón, a Polgárdi megosztozott a pontokon a Nagyvenyim együttesével, a listavezető Beloiannisz pedig hatot vágott Kislángon.

Káldor András
Nagyot nyert a Bodajk SE

A baracsi Kápolnási Máté (kék) előzi meg seregélyesi ellenfelét

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT

Puskás Akadémia III. (4.) – Pátka (7.) 5–4 (1–2)

Vezette: Obuch Zoltán.

Puskás Akadémia III.: Csikesz P. – Rózsás (Gulyás), Hárer, Kovács J. (Hurja), Tóth G. - Kiss Cs., Mácsodi, Punk, Zelizi - Hajnal (Óvári), Balogh D. (Komáromi).

Pátka: Dobosi – Bélik, Horváth T., Kántor (Takács Z.), Szabó B. - Fülöp, Kovács L., Simon K., Almási (Szombati) - Menyhárt (Brettschneider), Barócsi. Vezetőedző: Balogh Benedek.

Gól: Tóth G. (49., 90.), Rózsás (12.), Kiss Cs. (69.), Kovács J. (86.), ill. Simon K. (30., 55.), Szabó B. (43.), Szombati (79.).

Kiállítva: Zelizi (80.).

Mányi TK (11.) – Etyek (2.) 1–2 (1–1)

Vezette: Szalkai Gergely.

Mányi TK: Csutor – Juhász B. (Zselló), Vass, Schmidt, Radovics - Nagy M., Juhász L., Czifra, Csata - Csordás (Szabó Zs.), Somogyi E. Vezetőedző: Pintér Zoltán.

Etyek: Órai – Faragó, Ráczkevy-Eötvös (Dzsezsenyák), Sándor, Haynes-Varga - (Millner), Pintér B., Klátyik, Hajagos (Miklósi), Glück – Juhász E., Horváth D. Vezetőedző: Simon Péter.

Gól: Nagy M.(31.), ill. Sándor (34.), Hajagos (75.).

Bakonycsernye (3.) – Vál (10.) 4–2 (3–2)

Vezette: Klujber Kristóf.

Bakonycsernye: Simon L. – Dreska, Hamar (Bus), Csányi (Keller), Boros B. - Molnár T., Osgyán M., Kovács D. (Strommer), Molnár D. - Lattenstein (Kovács J.), Radács. Csapatvezető: Osgyán Gábor.

Vál: Marton – Németh N., Kiss D., Sinkó D., Homoki - Molnár B., Glaszhütter, Nádpor (Szatlmayer H.), Horváth Zs. (Szatlmayer D.) - Molnár P., Körmendi. Vezetőedző: Sinkó Csaba.

Gól: Molnár D. (10.), Hamar (16.), Molnár T. 822.), Osgyán M. (88.), ill. Sinkó D. (39., 41.).

Kiállítva: Horváth Zs. (83.).

Bodajk SE (12.) – Pusztavám-Jüllich (8.) 5–4 (3–2)

Vezette: Petrovszki Barna Pál.

Bodajk: Mihalik – Valasek, Tóth B., Fejes, Joó - Weiland (Vízi), Rigó G., Kaufmann (Szampiás), Kovács G. (Turi K.) - Meister, Mezősi. Vezetőedző: Rigó Gábor.

Pusztavám-Jüllich: Kéray – Bedő, Fürész, Csordás (Rózsa), Molnár A. - Kálhok, Kis, Deme, Vadkerti - Czéh, Kornseé (Ágoston). Csapatvezető: Kis Viktor.

Gól: Rigó (7, 22.), Joó (38., 90.), Kaufmann (76.), ill. Vadkerti (70., 73.), Kornseé (15.), Kálhok (35.).

Mór II. (1.) – Velence (9.) 1–0 (1–0)

Vezette: Závotka Csongor.

Mór II.: Huszár – Németh D., Mike (Szemenyei), Szabó K. (Nyevrikel), Király Z. - Dreska, Tóth B. (Koller), Czachesz, Vachtler (Stéger) - Petruska (Hartl), Galovszky. Csapatvezető: Loi László Krisztián.
Velence: Zabos – Silhány T., Molnár G., Juhász L., Silhány F. - Felde, Melczer, Buzora, Kiss D., Tóth Barnabás (Békefi), Prill (Tóth Bálint). Vezetőedző: Serhók György.

Gól: Petruska (45.).

Szár (6.) – Fehérvárcsurgó (5.) 1–2 (1–0)

Vezette: Béd Ákos.

Szár: Gyulai – Tész, Sátori K., Fenyvesi Sz. (Tóth Barnabás), Farkas B. (Horváth B.) - Váradi (Tóvári M.), Tóth Bertalan (Kálló), Sátori M. (Svétecz), Juhász A. – Boros Z., Nyitrai. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Fehérvárcsurgó: Rapali – Bíró, Bitter, Herczeg, Varga L. (Kozma) - Baksa, Gosztonyi, Molnár D., Guti - Tóth S., Lascsik (Schieder). Csapatvezető: Fogarasi Tibor Ferenc.

Gól: Tóth Bertalan (32.), ill. Varga L. (61.), Baksa (93.).

A góllövőlista állása:

1. Tóth Gábor (PAFC III.) 11 gól

2. Vadkerti Nándor (Pusztavám-Jüllich) 9 gól

2. Lehota Roland (Mór II.) 8 gól

DÉLI CSOPORT

Aba Sárvíz (2.) – LMSK (5.) 5–1 (4–0)

Vezette: Durecz Balázs István.

Aba Sárvíz: Sereg (Bíró) – Kulcsár, Glócz Z. (Réti R.), Iváncsik (Huszti), Budai - Varga Zs. (Kovács B.), Réti G. (Mátyás), Kuczi, Zsifkovics - Hegyi, Glócz H. Vezetőedző: Radnics Attila.  

LMSK: Horosz (Árkus) – Kiss R., Sütő, Pap, Vajda - Tóth V., Horváth P. (Kerti), Szente (Iliás), Potesz - Teichel (Tóth M.), Hatos (Lak). Vezetőedző: Nagy Bálint.

Gól: Varga Zs. (22., 35.), Hegyi (31.), Glócz Z. (44.), Huszti (75.), ill. Pap (77.).

Pákozd (8.) – Nagykarácsony (12.) 3–1 (1–1)

Vezette: Berényi Ádám.

Pákozd: Kasza – Molnár V., Knitli (Szabó B.), Kaltenekker, Füredi (Kollarics) - Krizsán-Deák (Molnár R.), Gönczi, Boda, Szenyéri (Unger) - Tanárki (Finta), Bökény. Vezetőedző: Molnár Viktor.

Nagykarácsony: Turi – Csucsai, Kovács D., Gertner (Dobrovitz), Gógán - Balogh D., Jákli, Czári, Szabó M. - Zsilovics (Nagy D.), Kü. Vezetőedző: Mergl István.

Gól: Kaltenekker (40.), Gönczi (58.), Knitli (82.), ill. Balogh D. (11.).

Seregélyes-Sárosd II. (7.) – Baracs SE (6.) 1–1 (1–0)

Vezette: Domak Ádám.

Seregélyes-Sárosd II.: Závotka – Susa, Szloboda, Mayer, Hallósy - Várnai, Puszta, Ódor, Dancsa (Kiss N.) - Békefi (Uhrin Á.), Zsilovics (Szarka, Uhrin M.). Vezetőedző: Bolla János Zoltán.

Baracs SE: Tóth N. – Áldott (Huber), Boros M. (Badi), Wolf, Szurma - Bartók (Katona), Takács Titusz, Kápolnási (Nyári), Fülöp (Szikora) - Kiss N., Éliás. Vezetőedző: Körmendi Zsolt.

Gól: Várnai (17.), ill. Takács Titusz (54.).

Előszállás (11.) – Sárszentmihály-Masterplast (13.) 7–2 (4–1)

Vezette: Gebei Bálint.

Előszállás: Nagy G. – Takács R., Kovalovszky, Nyári, Bognár M. - Béres, Garbacz (Horváth K.), Horváth G., Puskás - Németh L., Gulyás. Vezetőedző: Reichardt Bálint.  

Sárszentmihály-Masterplast: Zsidó – Szipőcs, Horváth F., Blaski, Klémán P. - Túri, Lánczos, Jasinka, Török – Tornyai T., Borsos (Dombi). Csapatvezető: Horváth Ferenc.

Gól: Puskás (8., 23.), Nyári (28., 38.), Gulyás (52., 59.), Garbacz (55.), ill. Török (1.), Tornyai T. (90.).

Polgárdi (3.) – Nagyvenyim (4.) 3–3 (2–2)

Vezette: Szücs László.

Polgárdi: Németh A. – Molnár G., Hajcsár, Komlós, Szabó M. - Horgos (Simon), Horváth Z. (Lángos), Baranyai, Pécsi (Farkas D.) - Devcsity, Fi L. Csapatvezető: Salacz János.

Nagyvenyim: Virág – Rezes, Ráthgéber, Princz, Balogh D. (Alumbugu) - Slett, Mohácsi, Palkovics, Kovács M. - Cislo (Sipeki), Török Barsa. Vezetőedző: Kőkuti Tamás Gábor.

Gól: Fi L. (4.), Horváth Z. (9.), Devcsity (81.), ill. Balogh D. (15.), Palkovics (36.), Princz (90.).

Kisláng (9.) – Beloiannisz (1.) 0–6 (0–3)

Vezette: Kovács Zoltán.

Kisláng: Ányos – Jánosi B., Nagy M. (Tury-Nagy), Árki, Molnár A. (Szántai) – Erdei B., Burkus B., Lévai (Burkus M.), Jánosi Á. - Jakab (László), Juhász J. (Ignácz).

Beloiannisz: Hujber (Lepsényi) – László (Bedőcs), Nebucz, Lakakisz, Váradi - Németh B. (Hosszú), Rácz, Gondi (Matizevics), Juhász M. (Szalai P.) - Tóth N., Tunyogi. Vezetőedző: Ruzsás László.  

Gól: Bedőcs (14.), Gondi (26.), Nebucz (42.), Váradi (50.), Lakakisz (52.), Lepsényi (79.).
Szabadnapos: Lajoskomárom II. (10.)

A góllövőlista állása:

1. Tóth Vincent Krisztián (LMSK) 13 gól

2. Balogh Dániel (Nagykarácsony), Tóth Norbert (Beloiannisz) 8-8 gól
3. Glócz Zoltán, Varga Zsombor (mindkettő Aba Sárvíz) 7-7 gól

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu