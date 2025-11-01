58 perce
Rangadóhoz méltó ütközet a MÁV Előre Volley Centerben
A negyedik játszma megpecsételte Kaszap Tamás együttesének sorsát. A MÁV Előre Foxconn női együttese a kaposvári KNG KNRC együttesét fogadta hazai pályán a TippmixPro Női Röplabda Extraliga alapszakaszának 3. fordulójában.
Igazi rangadóhoz méltó mérkőzést játszott a MÁV Előre női együttese
Fotó: Szabó Zsolt
A MÁV Előre nyári igazolása, Kotormán Réka számára különös jelentőséggel bírt az összecsapás, ugyanis korábbi csapata ellen lépett pályára. Mindkét együttes hasonló mérleggel kezdte az idényt, a kaposváriak három mérkőzésből kettőt megnyertek, és a Vasas Óbudától sima, 3:0-s vereséget szenvedtek. A Loki eddig két mérkőzést játszott a 2025-2026-os női röplabda NB I kiírásában. A Fatum Nyíregyháza ellen óriási csatában idegenben maradt alul 3:2-re, de a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémiát simán, 3:0-ra megverte idegenben Kaszap Tamás együttese.
A találkozóra igen szép számban elutaztak Kaposvárról is a vendégszurkolók, így remek lelátói hangulatban zajlott a mérkőzés. A MÁV Előre rögtön három pontos előnyt épített ki az első játszmában, azonban hamar visszajött ebből a KNRC. A pályán elképesztően gyors tempójú, színvonalas játék zajlott. A csapatok fej-fej melett haladtak, és már itt lehetett sejteni, hogy akár egy öt szettes mérkőzés is benne van a levegőben. Azonban a továbbiakban a vendégeknek jött ki a lépés. 5-5 után a vendégek 3 pontra elmentek, így a hazaiak mestere Kaszap Tamás időt kért, 5-8. A játékmegszakítás után a KNRC uralta a pályát, egy 5-0-ás rohanással 8 ponttal vezettek, a Loki pedig eléggé elveszettnek tűnt a játékrész ezen periódusában, ezért Kaszap Tamás kikérte második idejét is a játszmában,7-15. Bár feljavult a fehérváriak játéka, a kaposváriak utcahossznyi előnye soknak bizonyult, így az első szettet a KNRC vitte el,13-24.
A második játszma elejére ugyan az a kiélezett küzdelem volt jellemző, mint az előzőre. A két együttes felváltva szerezték a pontokat,ezúttal viszont a MÁV Előre épített ki három pontos differenciát, a KNRC vezetőedzője, Vincent Lacombe egyre vehemensebben adta az utasításokat a kispadról. A vendégek meg tudták fordítani az állást, és 9-11-re ismét a vendégek vezettek. Kaszap Tamás időkérése után viszont kiegyenlített a Loki, és ismét fej-fej melletti küzdelem bontakozott ki a szettgyőzelemért. A végjátékra kanyarodva a MÁV Előre vezetett két ponttal amelyet meg is tudott tartani, így ezt a játékrészt a székesfehérváriak nyerték.,25-22.
A harmadik játszmában is leginkább az volt a kérdés, ki lesz az aki jobban bírja majd fejben a nagy iramot. A játékrész elején úgy tűnt a Kaposvár épített ki három pontos előnyt, de egy hazai időkérés után ebből vissza tudott jönni a Loki egy pontra, 7-8. A fehérvári lányok elképesztő küzdőszellemről tettek tanúbizonyságot, nem engedték egy pillanatra sem, hogy az ellenfél vissza tudjon kapaszkodni, amelynek az lett az eredménye, hogy átvették a vezetést,12-11. A Loki ezt követően stabilnak mondható két pontos előnyt harcolt ki, és csak 16-16-nál tudtak visszajönni a kaposváriak, ami után ők alakítottak ki két pontos differenciát, amely döntőnek bizonyult, a KNRC egyetlen játszmára került a győzelemtől,20-25.
A negyedik játszmára elején kissé szétesett a MÁV Előre
A kaposváriak kíméletlenül kihasználták a székesfehérváriak hibáit, és rögtön egy 0-5-ös sorozattal kezdtek. Ez gyakorlatilag el is döntötte a találkozó végkimenetelét, a kissé elfáradt MÁV Előre játékosai ettől függetlenül becsülettel küzdöttek a szinte űrröplabdát játszó KNRC-vel szemben,3-12. A játszma további részében a játék képe változatlan maradt, így 1:3-ra elveszítette a mérkőzést a Loki,16-25.
TippmixPro Női Röplabda Extraliga alapszakasz
Így néz ki a székesfehérvári női röplabda nemrégiben elhunyt legendás alakjának sírja