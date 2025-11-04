Kiderült, ők dönthetik el a magyar válogatott sorsát

Marco Rossi kedden délután kihirdette a magyar válogatott novemberi vb-selejtezőre készülülő keretét.

Marco Rossi kihirdette a sorsdöntő meccsekre készülő magyar válogatott keretét

Forrás: Magyar Nemzet

A szövetségi kapitány két újoncot is beválogatott az Örményország és Írország ellen készülő keretbe. Damir Redzic a DAC-ból és Bárány Donát mutatkozhat be a nemzeti csapatban, ők Molnár Rajmund és Tóth Barna helyére kerültek be.

Ismét rengeteg Fejér vármegyei a magyar válogatott keretében

Rengeteg Fejér vármegyéhez kötődő labdarúgó került be Marco Rossi keretébe, van aki itt született és van olyan aki jelenleg vagy korábban játszott itt. Kapus poszton a Videoton korábbi hálóőrére, Tóth Balázsra, valamint a Felcsúton védő Szappanos Péterre számít a mester, a védelembe bekerült a szintén korábban Fehérváron szereplő Loic Nego és Mocsi Attila, valamint a Puskás Akadémia , a középpályások közül a Liverpoolban szereplő Szoboszlai Dominik, Puskás Akadémia kiválósága, Nagy Zsolt, valamint a korábban szintén Vidi-mezben pályára lépő Bolla Bendegúz és Csongvai Áron is bekerült a keretbe. A támadósorban a Felcsúton játszó Lukács Dániel, a sárga-kékek korábbi játékosa Gruber Zsombor, a Csákváron és Sallai Roland képviseli Fejér vármegyét.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC), Csongvai Áron (AIK – Svédország)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Damir Redzic (Dunaszerdahely), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Bárány Donát (Debreceni VSC)