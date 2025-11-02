november 2., vasárnap

Achilles névnap

Erősember verseny

Lezárult a 2025-ös CESA Liga, szép megyei teljesítmények

Címkék#erősemberek#erősemberverseny#erősember

Lezárult a 2025-ös CESA Liga erősember verseny, amelyen a megyei versenyzőink közül Vizi György teljesített a legjobban.

Feol.hu
Lezárult a 2025-ös CESA Liga, szép megyei teljesítmények

Nem jelenthetett semmi sem akadályt az erősembereknek

Fotó: PRMM

Igazán rangosra és izgalmasra sikeredett a 2025-ös CESA (Central European Strongman Association) Liga erősember verseny, amely a látványos küzdelmek mellett szoros csatákat is hozott. Idén öt helyszín adott otthont az erős emberek megmérettetésének, köztük Fejér vármegyéből Székesfehérvár is ott volt, mint rendező, ráadásul rögtön az első fordulóban a Nagyok a Kicsikért sportfeszt keretein belül. Itt a versenyzőknek tíz különböző próbában kellett összemérniük erejüket és állóképességüket, ez pedig már ki is jelölte az élmezőnyt.

Látványos versenyeket hozott az idei CESA Liga
Fotó: PRMM

A sorozat Székesfehérvár mellett Balatonlellére, Harkányba és Kunszentmiklósra és Tátra is ellátogatott. Ezek közül megyei szempontból a kunszentmiklósi volt az egyik legjobb forduló, hiszen a mezőszilasi Sebestyén János a harmadik helyen zárt, míg a Polgárdiban élő Kovács Ferenc a második lett.

A bajnoki cím izgalmas körülmények közt dőlt el az utolsó fordulóban Táton, ahol végül a kamionhúzás hozta meg a végső döntést. A második helyen záró Molnár Zsolt 31,75-ös idejénél Horváth Kevin jobbat teljesített, azonban a különbség mindössze 0,04 másodperc volt. Az összesített pontokban így Horváth végzett jobban, aki meg is nyerte a bajnokságot.

A Fejér vármegyei versenyzők között ott volt a mezőszilasi Sebestyén János, aki egyben a CESA SE elnöke is, azonban ő csak a harmadik fordulóban csatlazkotott és az ötből csak két versenyen vett részt, de így is a nyolcadik lett a tizenkét fős mezőnyben. Mellette a Polgárdiban élő Kovács Ferenc is versenyzett, akárcsak a táci Bodó Tamás – ő az ötödik lett az összetettben –, valamint a zichyújfalui Vizi György is, aki a legjobb Fejér vármegyei teljesítményt nyújtva a negyedik lett a végső elszámolásnál.

A szervezők tájékoztatása szerint jövőre is meghirdeti a CESA a versenysorozatát, így 2026-ban újabb izgalmas fordulókkal és kemény küzdelmekkel tér majd vissza a verseny.

 

