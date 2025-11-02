Kiélezett küzdelem a Sárbogárd Openen

Október 24-én benépesült a Sárbogárdi Inkubátorház edzőterme, ahol a dartsosok immár 14. alkalommal vehettek részt a Sárbogárd Openen. Mint azt a szervezőktől megtudtuk, az elmúlt évek során Fejér vármegye dartséletének meghatározó regionális eseményévé nőtte ki magát ez a rendezvény. A tornán ezúttal 30 játékos vett részt, akik jobbnál jobb teljesítményt nyújtottak.

A mezőny egyik legnagyobb neve az a Jehirszki György volt, aki országos bajnoki címmel, ligakupa-győzelemmel és csapatban Bajnokok Ligája ezüstéremmel büszkélkedhet, emellett részt vett a Hungarian Darts Super League-n is, ahol a döntőbe jutott és a végső győztes Kovács Patriktól kapott csak ki. A fantasztikus darts játékossal készült korábbi podcast adásunkat az alábbi videóban tekinthetik meg.

A csoportkörök késő estig tartottak, majd a legjobb 16 versenyző egyenes kieséses szakaszban harcolt a végső küzdelemért. A győzelmet ezúttal Jehirszki György szerezte meg, aki a döntőben Meskál Tamást győzte le, míg a harmadik Ásványi Tamás, a negyedik pedig Botka Tamás lett. Jehirszki amellett, hogy megnyerte a tornát a legmagasabb kiszállót produkálta (124), valamint ő jegyezte a legtöbb 180-as dobást is.

A döntő után a főszervező, Botka Tamás elárulta, hamarosan jótékonysági dartsversenyt rendeznek, amelynek részleteit a következő hetekben hozzák majd nyilvánosságra. Céljuk az, hogy a darts ne csupán sportesemény legyen, hanem közösségépítő erő is, amely összehozza a helyi és az országos szinten is aktív sportolókat és szurkolókat. A helyi szervezők emellett büszkék arra, hogy évről évre egyre több topjátékos érkezik, így komoly presztízsű a verseny a dartsos körökben.