november 2., vasárnap

Achilles névnap

18°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Darts

58 perce

Kiélezett küzdelem a Sárbogárd Openen

Címkék#darts verseny#Botka Tamás#Jehirszki György#Sárbogárd Openen#darts

Immár 14. alkalommal rendezték meg a Sárbogárd Open dartsversenyt, melyen ezúttal Jehirszki György diadalmaskodott.

Szabó Róbert
Kiélezett küzdelem a Sárbogárd Openen

A 14. Sárbogárd Open helyezettjei balról jobbra: Botka Tamás, Meskál Tamás, Jehirszki György, Ásványi Tamás és a PRMM tulajdonosa, Botka István

Fotó: PRMM

Október 24-én benépesült a Sárbogárdi Inkubátorház edzőterme, ahol a dartsosok immár 14. alkalommal vehettek részt a Sárbogárd Openen. Mint azt a szervezőktől megtudtuk, az elmúlt évek során Fejér vármegye dartséletének meghatározó regionális eseményévé nőtte ki magát ez a rendezvény. A tornán ezúttal 30 játékos vett részt, akik jobbnál jobb teljesítményt nyújtottak.

A mezőny egyik legnagyobb neve az a Jehirszki György volt, aki országos bajnoki címmel, ligakupa-győzelemmel és csapatban Bajnokok Ligája ezüstéremmel büszkélkedhet, emellett részt vett a Hungarian Darts Super League-n is, ahol a döntőbe jutott és a végső győztes Kovács Patriktól kapott csak ki. A fantasztikus darts játékossal készült korábbi podcast adásunkat az alábbi videóban tekinthetik meg.

A csoportkörök késő estig tartottak, majd a legjobb 16 versenyző egyenes kieséses szakaszban harcolt a végső küzdelemért. A győzelmet ezúttal Jehirszki György szerezte meg, aki a döntőben Meskál Tamást győzte le, míg a harmadik Ásványi Tamás, a negyedik pedig Botka Tamás lett. Jehirszki amellett, hogy megnyerte a tornát a legmagasabb kiszállót produkálta (124), valamint ő jegyezte a legtöbb 180-as dobást is. 

A döntő után a főszervező, Botka Tamás elárulta, hamarosan jótékonysági dartsversenyt rendeznek, amelynek részleteit a következő hetekben hozzák majd nyilvánosságra. Céljuk az, hogy a darts ne csupán sportesemény legyen, hanem közösségépítő erő is, amely összehozza a helyi és az országos szinten is aktív sportolókat és szurkolókat. A helyi szervezők emellett büszkék arra, hogy évről évre egyre több topjátékos érkezik, így komoly presztízsű a verseny a dartsos körökben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu