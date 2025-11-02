november 2., vasárnap

Achilles névnap

18°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
In memoriam

28 perce

Halottak napja alkalmából emlékezzünk: Fejér vármegyei kötődésű sportolók, akik 2025-ben hunytak el

Címkék#Halottak Napja#gyász#sport

A 2025-ös év sem volt szomorú pillanatoktól mentes. Halottak napja alkalmából 2025-ben elhunyt Fejér vármegyei kötődésű sportolókra, edzőkre emlékezünk.

Feol.hu

Halottak napja ismét elérkezett, ezért azokra a sportolókra emlékezünk, akik 2025-ben hunytak el és a Fejér vármegyei sportélethez kötődtek. Nyugodjanak békében!

halottak napja
Halottak napja alkalmából a 2025-ben elhunyt Fejér vármegyei kötődésű sportemberekre emlékszünk
Fotó: Fehér Gábor

Őket gyászolta Fejér sportélete eddig 2025-ben

Botos Zoltán Ferenc (1954-2025)

Két cikluson át a Székesfehérvár városi képviselőtestület tagja is volt, de a helyi közélet aktív szereplőjeként, az Alba Volán SC sportlövő szakosztályának vezetőjeként, vagy éppen híradástechnikai üzletből is sokan ismerhették. Kedvenc hobbija a sportlövészet volt, hosszú időn át vezette a korábban említett Alba Volán SC szakosztályát segítve a sportág ismertségét és fejlődését is.

Feketéné Kovács Éva (1964-2025)

Súlyos betegség után hunyt el márciusban Feketéné Kovács Éva, 84-szeres válogatott kézilabdázó, edző, testnevelő. A 61 esztendős sportember több évig segítette a Gárdony-Pázmánd NKK felnőtt és utánpótláscsapatait edzőként és szakmai vezetőként. Játékos pályafutása alatt megfordult a Ferencvárosban, a TFSE-ben és a BHG-ban is, valamint tagja volt az 1992-ben B-világbajnokságot megnyerő női válogatottnak.

Lieszkovszky Zalán (1990-2025)

Az áprilisi dunai hajóbalesetben eltűnt Lieszkovszky Zalán Dunaújvárosban született, majd Pakson, Solton, Bölcskén és a Dunaújváros PASE színeiben is futballozott. A nagypálya mellett futsalozott is, s miután szögre akasztotta a cipőjét nem távolodott el a futballtól, edzőként tevékenykedett. Eltűnését követően Bölcskénél találták meg a holttestét, korábbi csapatai és az egész megyei labdarúgás gyászolta.

Fésüs Irén (1959-2025)

Életének 67. évében, hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Fésüs Irén, 28-szoros válogatott röplabdázó, szakedző, aki a székesfehérvári röplabda élet meghatározó alakja volt. Játékosként az Alba Volánnal országos negyedik helyet ért el, majd bajnoki címet ünnepelhetett a Korday Egerrel. Külföldön is szerepet vállalt, de ezt követően visszatért szülővárosába, Székesfehérvárra. Számtalan tanítványa lett válogatott, vagy meghatározó első osztályú játékos.

Tajti József (1943-2025)

82 éves korában hunyt el a Tajti József, futballista és elismert edző, aki a Dunaferr életében is meghatározó szerepet játszott. Az NB I-ben kizárólag a Budapest Honvéd mezét viselte, 1973-ban egy sérülés miatt fejezte be a futballt. A dunaújvárosiaknál 1993 és 1996 között dolgozott a gárda vezetőedzőjeként, jelentős hatással a klub fejlődésére.

Keller János (1954-2025)

Életének 71. évében hunyt el Keller János, a Komlói Bányász és a Dunaújvárosi Kohász meghatározó alakja. A dunaújvárosiak színeiben 208 bajnokin lépett pályára, amelyből 105 találkozón az első osztályban, ezeken pedig egy gólt is szerzett.

Kovács József (1957-2025)

A Dunaferr SE egykori kiváló birkózója, Kovács József 68 éves korában hunyt el. A magyar birkózósport meghatározó alakja volt még a '70-es és a '80-as években. Több egyéni magyar bajnoki címet szerzett a dunaújvárosiak színeiben és tagja volt a felnőtt válogatott keretének is. Sportolói sikerei mellett közösségi szerepvállalása, segítőkészsége és páratlan humora miatt is sokan szerették.

Varga Zsombor (2002-2025)

Tragikus körülmények között hunyt el a Sárosd NKSC vármegyei I. osztályú egyesület egykori labdarúgója, Varga Zsombor. A fiatal sportoló a Soponyai SE színeiben kezdett futballozni, majd a Videoton FC-ben, a Fehérvár FC-ben és a Csákvári TK-ban is játszott utánpótlás éveiben. Ezt követően több helyen is megfordult, játszott az NB III-ban, majd 2022-ben Sárosdra igazolt.

Szloska Ernő (1944-2025)

Hosszan tartó, súlyos betegség után 81 éves korában hunyt el Szloska Ernő, a dunaújvárosi és a Fejér vármegyei kézilabda meghatározó személyisége. Játékosként a dunaújvárosi Vegyesipari SK-ban szerepelt, majd később a helyi csapatoknál dolgozott edzőként. Vezetőként is komoly nyomot hagyott a kézilabdás életben, hiszen elnöke volt a Fejér Megyei Kézilabda Szövetségnek 1994 és 1998 között.

Mezey György (1941-2025)

Életének 85. évében elhunyt Mezey György, a Videoton FC első bajnokcsapatának vezetőedzője. A mesteredző volt az utolsó, akivel a magyar labdarúgó-válogatott 1986-ban világbajnokságon járt. A székesfehérvári futballért rengeteget tett, visszavonulása után pedig nem távolodott el Fejér vármegyétől, Kápolnásnyéken élt.

Novath György (1958-2025)

67 éves korában elhunyt a Videoton 1984-1985-ös UEFA-kupa döntős csapatának tagja, Novath György. A legendás futballista nevét már 1978-ban megismerhette a nagyközönség egy Budapest Honvéd elleni győzelem során, majd aktív szerepet vállalt a nemzetközi kupában való menetelésben. A magyar olimpiai válogatottban is szerepelhetett, hat alkalommal lépett pályára 1989-ben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu