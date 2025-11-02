1 órája
Halottak napja alkalmából emlékezzünk: Fejér vármegyei kötődésű sportolók, akik 2025-ben hunytak el
A 2025-ös év sem volt szomorú pillanatoktól mentes. Halottak napja alkalmából 2025-ben elhunyt Fejér vármegyei kötődésű sportolókra, edzőkre emlékezünk.
Őket gyászolta Fejér sportélete eddig 2025-ben
Botos Zoltán Ferenc (1954-2025)
Két cikluson át a Székesfehérvár városi képviselőtestület tagja is volt, de a helyi közélet aktív szereplőjeként, az Alba Volán SC sportlövő szakosztályának vezetőjeként, vagy éppen híradástechnikai üzletből is sokan ismerhették. Kedvenc hobbija a sportlövészet volt, hosszú időn át vezette a korábban említett Alba Volán SC szakosztályát segítve a sportág ismertségét és fejlődését is.
Feketéné Kovács Éva (1964-2025)
Súlyos betegség után hunyt el márciusban Feketéné Kovács Éva, 84-szeres válogatott kézilabdázó, edző, testnevelő. A 61 esztendős sportember több évig segítette a Gárdony-Pázmánd NKK felnőtt és utánpótláscsapatait edzőként és szakmai vezetőként. Játékos pályafutása alatt megfordult a Ferencvárosban, a TFSE-ben és a BHG-ban is, valamint tagja volt az 1992-ben B-világbajnokságot megnyerő női válogatottnak.
Lieszkovszky Zalán (1990-2025)
Az áprilisi dunai hajóbalesetben eltűnt Lieszkovszky Zalán Dunaújvárosban született, majd Pakson, Solton, Bölcskén és a Dunaújváros PASE színeiben is futballozott. A nagypálya mellett futsalozott is, s miután szögre akasztotta a cipőjét nem távolodott el a futballtól, edzőként tevékenykedett. Eltűnését követően Bölcskénél találták meg a holttestét, korábbi csapatai és az egész megyei labdarúgás gyászolta.
Fésüs Irén (1959-2025)
Életének 67. évében, hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Fésüs Irén, 28-szoros válogatott röplabdázó, szakedző, aki a székesfehérvári röplabda élet meghatározó alakja volt. Játékosként az Alba Volánnal országos negyedik helyet ért el, majd bajnoki címet ünnepelhetett a Korday Egerrel. Külföldön is szerepet vállalt, de ezt követően visszatért szülővárosába, Székesfehérvárra. Számtalan tanítványa lett válogatott, vagy meghatározó első osztályú játékos.
Tajti József (1943-2025)
82 éves korában hunyt el a Tajti József, futballista és elismert edző, aki a Dunaferr életében is meghatározó szerepet játszott. Az NB I-ben kizárólag a Budapest Honvéd mezét viselte, 1973-ban egy sérülés miatt fejezte be a futballt. A dunaújvárosiaknál 1993 és 1996 között dolgozott a gárda vezetőedzőjeként, jelentős hatással a klub fejlődésére.
Keller János (1954-2025)
Életének 71. évében hunyt el Keller János, a Komlói Bányász és a Dunaújvárosi Kohász meghatározó alakja. A dunaújvárosiak színeiben 208 bajnokin lépett pályára, amelyből 105 találkozón az első osztályban, ezeken pedig egy gólt is szerzett.
Kovács József (1957-2025)
A Dunaferr SE egykori kiváló birkózója, Kovács József 68 éves korában hunyt el. A magyar birkózósport meghatározó alakja volt még a '70-es és a '80-as években. Több egyéni magyar bajnoki címet szerzett a dunaújvárosiak színeiben és tagja volt a felnőtt válogatott keretének is. Sportolói sikerei mellett közösségi szerepvállalása, segítőkészsége és páratlan humora miatt is sokan szerették.
Varga Zsombor (2002-2025)
Tragikus körülmények között hunyt el a Sárosd NKSC vármegyei I. osztályú egyesület egykori labdarúgója, Varga Zsombor. A fiatal sportoló a Soponyai SE színeiben kezdett futballozni, majd a Videoton FC-ben, a Fehérvár FC-ben és a Csákvári TK-ban is játszott utánpótlás éveiben. Ezt követően több helyen is megfordult, játszott az NB III-ban, majd 2022-ben Sárosdra igazolt.
Szloska Ernő (1944-2025)
Hosszan tartó, súlyos betegség után 81 éves korában hunyt el Szloska Ernő, a dunaújvárosi és a Fejér vármegyei kézilabda meghatározó személyisége. Játékosként a dunaújvárosi Vegyesipari SK-ban szerepelt, majd később a helyi csapatoknál dolgozott edzőként. Vezetőként is komoly nyomot hagyott a kézilabdás életben, hiszen elnöke volt a Fejér Megyei Kézilabda Szövetségnek 1994 és 1998 között.
Mezey György (1941-2025)
Életének 85. évében elhunyt Mezey György, a Videoton FC első bajnokcsapatának vezetőedzője. A mesteredző volt az utolsó, akivel a magyar labdarúgó-válogatott 1986-ban világbajnokságon járt. A székesfehérvári futballért rengeteget tett, visszavonulása után pedig nem távolodott el Fejér vármegyétől, Kápolnásnyéken élt.
Novath György (1958-2025)
67 éves korában elhunyt a Videoton 1984-1985-ös UEFA-kupa döntős csapatának tagja, Novath György. A legendás futballista nevét már 1978-ban megismerhette a nagyközönség egy Budapest Honvéd elleni győzelem során, majd aktív szerepet vállalt a nemzetközi kupában való menetelésben. A magyar olimpiai válogatottban is szerepelhetett, hat alkalommal lépett pályára 1989-ben.
