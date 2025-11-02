Halottak napja alkalmából emlékezzünk: Fejér vármegyei kötődésű sportolók, akik 2025-ben hunytak el

Halottak napja ismét elérkezett, ezért azokra a sportolókra emlékezünk, akik 2025-ben hunytak el és a Fejér vármegyei sportélethez kötődtek. Nyugodjanak békében!

Halottak napja alkalmából a 2025-ben elhunyt Fejér vármegyei kötődésű sportemberekre emlékszünk

Fotó: Fehér Gábor

Őket gyászolta Fejér sportélete eddig 2025-ben

Két cikluson át a Székesfehérvár városi képviselőtestület tagja is volt, de a helyi közélet aktív szereplőjeként, az Alba Volán SC sportlövő szakosztályának vezetőjeként, vagy éppen híradástechnikai üzletből is sokan ismerhették. Kedvenc hobbija a sportlövészet volt, hosszú időn át vezette a korábban említett Alba Volán SC szakosztályát segítve a sportág ismertségét és fejlődését is.

Súlyos betegség után hunyt el márciusban Feketéné Kovács Éva, 84-szeres válogatott kézilabdázó, edző, testnevelő. A 61 esztendős sportember több évig segítette a Gárdony-Pázmánd NKK felnőtt és utánpótláscsapatait edzőként és szakmai vezetőként. Játékos pályafutása alatt megfordult a Ferencvárosban, a TFSE-ben és a BHG-ban is, valamint tagja volt az 1992-ben B-világbajnokságot megnyerő női válogatottnak.