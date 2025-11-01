november 1., szombat

Két gólt rúgtak a vármegyei együttesek

1 órája

Dunaszerdahelyen léptek pályára a korosztályos válogatottak

Címkék#U14#labdarúgás#Szlovákia#u13

Évtizedes hagyományai vannak az eseményeknek, Fejér, valamint Pozsony és Nyugat-Szlovákia korosztályos válogatottja csap össze két korosztályban. Ezúttal a Csallóközben találkoztak.

Horog László

Dunaszerdahelyen léptek pályára az együttesek, Fejér U13-as gárdáját a korábbi, NB I-es gólkirály, Petres Tamás, az egy évvel idősebbeket a szintén komoly, élvonalbeli múlttal rendelkező tréner, Nagy Dániel dirigálta. A vármegyei brigádba a Főnix FC, a Móri SE, az Iváncsa SE és Dunaújváros FC delegált labdarúgókat. Fejér csapatai mindegyik meccsüket elvesztették, összesen két gólt szereztek, az idősebbek voltak eredményesek a pozsonyiak elleni, utolsó összecsapáson. Minden gárda kétszer találkozott riválisaival, a mérkőzések 30 percen át tartottak.

Az U14-es együttes két gólt szerzett a szlovák gárdák ellen
Forrás:  Horog László / Fejér Megyei Hírlap     

U13-as eredmények: Fejér-Nyugat-Szlovákia válogatottja 0-0, Fejér-Pozsonyi régió 0-4, Fejér-Nyugat-Szlovákia 0-3, Fejér-Pozsony 0-4.

U14-es eredmények: Fejér-Nyugat-Szlovákia 0-3, Fejér-Pozsony 0-4, Fejér-Nyugat-Szlovákia 0-4, Fejér-Pozsony 2-4.

A vármegyei szövetség igazgatója, Schneider Béla szerint rendkívül hasznosak és tanulságosak ezek a seregszemlék, lévén fiataljaink másik futballkultúrából érkező csapatokkal találkozhatnak. Annak idején Jakab Elek javaslatára indult a kezdeményezés, az FVLSZ szakmai bizottságának elnöke ezúttal is helyszínen tekintette meg az összecsapásokat.

Fejér vármegye U13-as válogatottja a dunaszerdahelyi rendezvényen
Forrás:  Horog László / Fejér Megyei Hírlap     

– Ismét a dunaszerdahelyi MOL Akadémia volt a házigazda, ahogy korábban, a rendezés ezúttal is kiváló volt. Csapataink mindegyik mérkőzésüket elvesztették, aminek van magyarázata. A mezőnyben fiataljaink jól játszottak, de fizikailag jelentős hátrányban voltunk, lényegesen alacsonyabbak a riválisoknál. Sok, ügyes játékossal rendelkezünk, hiába járattuk jól a labdát és futballoztunk szervezetten a mezőnyben, az eredményekben ez nem mutatkozott meg. A nyugat-szlovákiai csapat havonta találkozik összetartó jelleggel, ahogy a pozsonyiak is közösen gyakorolnak adott időközönként, a tervek szerint a következő idénytől mi is gyakrabban találkozunk. Ezúttal döntő volt, hogy az ellenfelek mentálisan erősebbek, más felfogásban rúgják a labdát, végig darálnak, a párharcokra helyezik a hangsúlyt. Technikailag mi is képzettek vagyunk, de jól látható, hogy a szlovákoknál a korábban is tetten érhető fizikalitás mellett immár technikai is egyre jobbak. Azért indítottuk ezt a sorozatot, hogy 13-14 éves futballistáink külföldiekkel szemben megtapasztalják, miben kell leginkább fejlődniük. Az ügyességünk megvan, fizikailag és mentálisan kell előreléptünk - értékelt Jakab Elek.

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
