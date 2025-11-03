Fehérvári dobogósok az Elit Bajnokságon

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelye adott otthont a fiatalok szezonzárójának, a Volán Fehérvár ezúttal is népes küldöttséggel képviseltette magát. Az U10-es korosztályban Kotter Dávid a fiúknál 4. lett, a lányoknál Dávid Dorottya ezüstérmes. Az U12-ben Osztotics Dorottya második lett, Ozsváth Olivér pedig győzedelmeskedett. Az U13-ban Németh Ádám 5., Paksi Vince pedig 6. helyen zárt, az U14-es kategóriában a lányoknál Csák Laura 3., az U14-es fiúknál Varga Levente 4. pozícióban fejezte be a küzdelmeket.

Fehérvári gyerekek az edző, Nagy Csabáné társaságában a viadal zárása után

Forrás: Volán Fehérvár

A Laser Run Elit Bajnokságon az U10-ben Cziráki Noel bronzérmet szerzett, az U12-es fiúk mezőnyében Ozsváth Olivér 2., az U13-as lányoknál Koselák Lilla 6. lett. Az U13-as fiú kategóriában Német Ádám 2., Kádár Teofil Eugén 6. helyen ért célba. Az U14-es lányoknál Csák Laura 4., az U14 fiúknál Varga Levente 6. lett Borsodban.