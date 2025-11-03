november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miskolcon szerepeltek a volános tehetségek

1 órája

Fehérvári dobogósok az Elit Bajnokságon

Címkék#u10#bronzérm#élmezőny#Volán Fehérvár

Miskolcon rendezték a tini öttusázók Elit Két- Háromtusa és Laser Run Bajnokságát, amelyen a 14 éven aluli sportolók bizonyíthatták tehetségüket. A Volán Fehérvár versenyzői ott voltak az élmezőnyben, Ozsváth Olivér nyert a 12 éven aluliak között.

Horog László

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelye adott otthont a fiatalok szezonzárójának, a Volán Fehérvár ezúttal is népes küldöttséggel képviseltette magát. Az U10-es korosztályban Kotter Dávid a fiúknál 4. lett, a lányoknál Dávid Dorottya ezüstérmes. Az U12-ben Osztotics Dorottya második lett, Ozsváth Olivér pedig győzedelmeskedett. Az U13-ban Németh Ádám 5., Paksi Vince pedig 6. helyen zárt, az U14-es kategóriában a lányoknál Csák Laura 3., az U14-es fiúknál Varga Levente 4. pozícióban fejezte be a küzdelmeket.

Fehérvári gyerekek az edző, Nagy Csabáné társaságában a viadal zárása után
Forrás: Volán Fehérvár 

A Laser Run Elit Bajnokságon az U10-ben Cziráki Noel bronzérmet szerzett, az U12-es fiúk mezőnyében Ozsváth Olivér 2., az U13-as lányoknál Koselák Lilla 6. lett. Az U13-as fiú kategóriában Német Ádám 2., Kádár Teofil Eugén 6. helyen ért célba. Az U14-es lányoknál Csák Laura 4., az U14 fiúknál Varga Levente 6. lett Borsodban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu