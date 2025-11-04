november 4., kedd

Kézilabda

1 órája

Óriási bajban a dunaújvárosi női kézilabda – a megszűnés sorsára juthat a Dunaújvárosi Kohász KA

Címkék#NB I#kézilabda#Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia

Rendkívüli közleményt adott ki a dunaújvárosi női kézilabda NB I-ben szereplő klub. Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia nehéz anyagi helyzetéről számolt be, amely veszélyezteti a felnőtt csapat 2025-2026-os szezonját.

Szabó Zsolt

A klub tájékoztatása szerint az elmúlt években mindent megtettek annak érdekében, hogy a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia a várost méltó módon képviselje a magyar női kézilabda NB I-ben. Azonban a 2025-2026-os idényben nagyon megnövekedtek a csapat költségei, és a támogatások összege, valamint a szponzori bevételek is jelentősen csökkentek, amely miatt az a veszély is fennáll, hogy a Kohász felnőtt csapata nem tudja befejezni a bajnokságot.

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia olyan tehetségeket adott a magyar kézilabdának, mint a magyar női kézilabda-válogatott nemrégiben megválasztott csapatkapitánya, Klujber Katrin (pirosban)
Fotó: archív / Hankusz Kálmán (Dunaújvárosi Hírlap)

Az utánpótlás stabil lábakon áll a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia közlése szerint

A közleményben továbbá azt közölték, hogy az anyagi problémák leginkább a felnőtt együttest sújtják, a fiatal sportolók képzése, és versenyeztetése folyamatosan biztosított. Az egyesület többször egyeztetett a városvezetéssel, illetve tárgyalt több tucat gazdasági szereplővel, szponzorral az elmúlt időszakban, hogy hosszú távon stabilan biztosított legyen a klub működése, azonban most további segítséget kérnek a fennmaradás érdekében. A teljes közleményt IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.

 

