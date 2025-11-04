Óriási bajban a dunaújvárosi női kézilabda – a megszűnés sorsára juthat a Dunaújvárosi Kohász KA

A klub tájékoztatása szerint az elmúlt években mindent megtettek annak érdekében, hogy a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia a várost méltó módon képviselje a magyar női kézilabda NB I-ben. Azonban a 2025-2026-os idényben nagyon megnövekedtek a csapat költségei, és a támogatások összege, valamint a szponzori bevételek is jelentősen csökkentek, amely miatt az a veszély is fennáll, hogy a Kohász felnőtt csapata nem tudja befejezni a bajnokságot.

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia olyan tehetségeket adott a magyar kézilabdának, mint a magyar női kézilabda-válogatott nemrégiben megválasztott csapatkapitánya, Klujber Katrin (pirosban)

Fotó: archív / Hankusz Kálmán (Dunaújvárosi Hírlap)

Az utánpótlás stabil lábakon áll a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia közlése szerint

A közleményben továbbá azt közölték, hogy az anyagi problémák leginkább a felnőtt együttest sújtják, a fiatal sportolók képzése, és versenyeztetése folyamatosan biztosított. Az egyesület többször egyeztetett a városvezetéssel, illetve tárgyalt több tucat gazdasági szereplővel, szponzorral az elmúlt időszakban, hogy hosszú távon stabilan biztosított legyen a klub működése, azonban most további segítséget kérnek a fennmaradás érdekében.