Drámai pontszerzés

A Dunaújvárosi Kohász KA nem kezdte jól a női kézilabda NB I 2025-2026-os idényét, hiszen az első hat fordulóban mindössze egy pontot szerzett, ezzel jelenleg a kiesést jelentő 13. helyen áll a csapat.

A 7. fordulóban a középmezőnyben helyet foglaló Mosonmagyaróvár látogatott a Kohászhoz, amely ellen mindent megtettek a győzelem megszerzéséért. Az első félidőben szinte végig a hazaiak voltak előnyben, végül háromgólos előnnyel zárták a játékrészt, 12-9.

A fordulást követően a vendégek vért izzadva küzdöttek a fordításért, amely a végén úgy tűnt össze is jön, azonban ekkor jött a dráma. Az utolsó másodpercekben a DKKA-nak sikerült egyenlítenie, így egy pontot otthon tartott, ennek ellenére továbbra is a kiesőhelyen áll a gárda, 18-18.

