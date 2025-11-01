november 1., szombat

Kézilabda

1 órája

Drámai pontszerzés

Címkék#Dunaújvárosi Kohász KA#Mosonmagyaróvár#kézilabda#NB I

A Dunaújvárosi Kohász KA hazai pályán szerezte meg szezonbéli második pontját. A Duna-partiak a Mosonmagyaróvár ellen játszottak 18-18-as döntetlent a női kézilabda NB I 7. fordulójában.

Kelemen Kornél
Drámai pontszerzés

A Kohász megszerezte a második pontját

Fotó: Horváth László / duol.hu

A Dunaújvárosi Kohász KA nem kezdte jól a női kézilabda NB I 2025-2026-os idényét, hiszen az első hat fordulóban mindössze egy pontot szerzett, ezzel jelenleg a kiesést jelentő 13. helyen áll a csapat. 

 

A 7. fordulóban a középmezőnyben helyet foglaló Mosonmagyaróvár látogatott a Kohászhoz, amely ellen mindent megtettek a győzelem megszerzéséért. Az első félidőben szinte végig a hazaiak voltak előnyben, végül háromgólos előnnyel zárták a játékrészt, 12-9

A fordulást követően a vendégek vért izzadva küzdöttek a fordításért, amely a végén úgy tűnt össze is jön, azonban ekkor jött a dráma. Az utolsó másodpercekben a DKKA-nak sikerült egyenlítenie, így egy pontot otthon tartott, ennek ellenére továbbra is a kiesőhelyen áll a gárda, 18-18

További részleteket a társordalunkon a duol.hu-n olvashatnak. 

