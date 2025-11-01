1 órája
Drámai pontszerzés
A Dunaújvárosi Kohász KA hazai pályán szerezte meg szezonbéli második pontját. A Duna-partiak a Mosonmagyaróvár ellen játszottak 18-18-as döntetlent a női kézilabda NB I 7. fordulójában.
A Kohász megszerezte a második pontját
Fotó: Horváth László / duol.hu
A Dunaújvárosi Kohász KA nem kezdte jól a női kézilabda NB I 2025-2026-os idényét, hiszen az első hat fordulóban mindössze egy pontot szerzett, ezzel jelenleg a kiesést jelentő 13. helyen áll a csapat.
A 7. fordulóban a középmezőnyben helyet foglaló Mosonmagyaróvár látogatott a Kohászhoz, amely ellen mindent megtettek a győzelem megszerzéséért. Az első félidőben szinte végig a hazaiak voltak előnyben, végül háromgólos előnnyel zárták a játékrészt, 12-9.
A fordulást követően a vendégek vért izzadva küzdöttek a fordításért, amely a végén úgy tűnt össze is jön, azonban ekkor jött a dráma. Az utolsó másodpercekben a DKKA-nak sikerült egyenlítenie, így egy pontot otthon tartott, ennek ellenére továbbra is a kiesőhelyen áll a gárda, 18-18.
További részleteket a társordalunkon a duol.hu-n olvashatnak.