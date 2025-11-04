Drámai mérkőzésen kikapott budapesti riválisától a DFVE (Galéria)

Az első 8 percbe igazi rangadóhoz méltó vízilabdát mutatott be a két együttes. Az első találatot a hazaiak részéről Tiba Panna szerezte, majd erre a DFVE játékosa, Geraldine Frédérique Mahieu válaszolt. A játékrész során egyetlen alkalommal lépett meg két góllal az UVSE, de ezután felváltva szerezték a gólokat az együttesek. A Dunaújvárosiak részéről szinte mindenki betalált aki a medencében volt, Maczkó Lilla kivételével, akinek kapuját hat alkalommal vették be az újpestiek, de a túloldalon is ugyanennyi gól esett Golopencza Szonja hálójába, így döntetlennel zártak a csapatok az első negyedet követően,6-6.

A DFVE-nek ezúttal sem sikerült legyőznie az UVSE-t

Fotó: DFVE

A folytatás sem alakult másképpen, elképesztő izgalmas második negyedet láthatott a Hajós Alfréd Uszoda nézőközönsége. A játékrész első gólját Hetzl Adrienn szerezte, majd Sümegi Nóra egyenlített ki. Az UVSE játékosai két perccel a vége előtt épített ki két gólos különbséget Hajdú Kata és Akasza Kinga révén, de Horváth Brigitta rögtön faragott a hátrányon. Kiegyenlíteni nem sikerült, így a félidőre egy gólos budapesti vezetéssel mehettek pihenőre a Dunaújvárosiak,10-9.