1 órája
Drámai mérkőzésen kikapott budapesti riválisától a DFVE (Galéria)
Izgalmakban nem volt hiány az UVSE elleni idegenbeli bajnoki mérkőzésen. dr. Sike József lányainak a Bajnokok Ligája után a női vízilabda OB I-ben is vereséget szenvedtek az újpestiektől. A DFVE egyetlen góllal, 16-15-re kikapott az UVSE-től.
Az első 8 percbe igazi rangadóhoz méltó vízilabdát mutatott be a két együttes. Az első találatot a hazaiak részéről Tiba Panna szerezte, majd erre a DFVE játékosa, Geraldine Frédérique Mahieu válaszolt. A játékrész során egyetlen alkalommal lépett meg két góllal az UVSE, de ezután felváltva szerezték a gólokat az együttesek. A Dunaújvárosiak részéről szinte mindenki betalált aki a medencében volt, Maczkó Lilla kivételével, akinek kapuját hat alkalommal vették be az újpestiek, de a túloldalon is ugyanennyi gól esett Golopencza Szonja hálójába, így döntetlennel zártak a csapatok az első negyedet követően,6-6.
A folytatás sem alakult másképpen, elképesztő izgalmas második negyedet láthatott a Hajós Alfréd Uszoda nézőközönsége. A játékrész első gólját Hetzl Adrienn szerezte, majd Sümegi Nóra egyenlített ki. Az UVSE játékosai két perccel a vége előtt épített ki két gólos különbséget Hajdú Kata és Akasza Kinga révén, de Horváth Brigitta rögtön faragott a hátrányon. Kiegyenlíteni nem sikerült, így a félidőre egy gólos budapesti vezetéssel mehettek pihenőre a Dunaújvárosiak,10-9.
UVSE-DFVE OB I-es női vízilabda mérkőzésFotók: Kricskovics Antal
A szünet után egyértelműen a vendégek fölé kerekedtek a budapestiek. A 3. negyed elején Peresztegi-Nagy Kinga góljával ismételten két góllal vezettek a budapestiek, de a túloldalon Mahieu másodig góljával ismételten egyre csökkent az előny, ám ekkor fejben szétesett az eddig remekül vízilabdázó DFVE, és sorozatban három találatot szerzett az UVSE, így magabiztos előnyt építettek ki, 14-10. Ezután sem adták fel dr.Sike Attila tanítványai, folyamatosan próbálkoztak, ám mindössze egyetlen gólt szereztek csak a negyed hátralévő idejében, 14-11.
Egy góllal maradt alul a DFVE az UVSE ellen
Garda Krisztináék mindent feltettek egy lapra az utolsó negyedben, és minden erőfeszítést megtettek annak érdekében, hogy visszajöjjenek a mérkőzésbe. Bár Mácsai Eszter ismételten visszaállította a négy gólos differenciát, a Dunaújvárosból borsi Ilona és Ana Milicevic hátukra vették a csapatot, és góljaikkal kiegyenlítettek,15-15. Az elképesztően szoros végjátékban végül Mácsai Eszter Pannáé volt az utolsó szó, emberelőnyből talált be az utolsó percben,16-15.
Női Vízilabda OB I. 6. forduló
UVSE-DFVE 16-15 (6-6,4-3,4-2,1-4)