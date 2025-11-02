Fejben erősebb volt a Csata – kikapott hazai pályán a DKKA

A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia hazai pályán javíthatott a múlt heti, Vasas ellen elszenvedett fiaskó után.A mérkőzés elején két technikai szünetet is kellett tartani, mivel az Alba Regia Sportcsarnokban található óra többször is rossz időt mutatott. Jada Walker távoli kétpontosával indítottak a vendégek, majd Biczó Panna növelte négy pontra a Csata előnyét. A DKKA légiósa KK Deans tiszta helyzetben hibázott ziccert, a budapestiek pedig Aradi-Varga Zsanett találatával már hat pont volt a két csapat között,0-6. A székesfehérváriak első pontjait Laufer Gabriella szerezte, aki falttal együtt bedobta a ziccert, és a büntetőt is értékesítette,3-6. A túloldalon Madár Kata egy óriási blokkot mutatott be, nem sokkal később azonban ziccert hibázott. Deans fontos pillanatban szerzett triplát, így három pontra jöttek vissza a fehérváriak három perccel az első negyed vége előtt,8-11. Jaddah Simons két büntetőjével egy pontra jött vissza a DKKA, de a budapestiek a túloldalt Alberte Rimdal révén két könnyű ziccert is értékesítettek, így ismét nagyobbra nyílt az olló a negyed végén,12-19.

Ismét kikapott hazai pályán a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

Fotó: Nagy Norbert

A második negyed kezdetén Küllős Kira triplája hiába csípte a hálót, sajnálatos módon kimaradt, amelyet Rimdal a túloldalon büntette meg egy sikeres kísérlettel, bár ezt követően már betalált Küllős, de a Csata eközben már 12 ponttal lépett meg,15-27. A hazaiak kissé szellősen védekeztek, amit a vendégek sokszor kíméletlenül kihasználtak, és több faltba belekényszerítették a fehérváriakat, emiatt egyre idegesebbé vált Gáll Tamás csapata támadásban. Emellett még szerencséjük sem volt, több labda is lecsorgott a gyűrűről. A játékrész második felében szép lassan kezdett visszajönni a DKKA, de tíz pontnál közelebb nem tudtak kerülni,32-42. A félidő közeledtével folytatódott ez a tendencia, így maradt a különbség a csapatok között a félidei szünetre,37-47.

A második félidő elején a Csata 6-0-s rohanással kezdett, amellyel gyakorlatilag el is döntötték a találkozó sorsát. Ez sem szegte kedvüket azonban a fehérváriaknak, egy pillanatra sem adták fel a nagy különbség ellenére sem, azonban a koncentráció hiánya meglátszódott a csapaton. Hiába kért időt Gáll Tamás, fejben ma a Csata játékosai voltak erősebbek. A játékrészben végig a budapestiek domináltak, és bár próbálkozott közelebb jönni a DKKA, a vendégek 21 pontos előnyt építettek ki,46-67. A negyed végéhez közeledve Simmons óriási triplája, és Deans ziccere adott némi reményt a feltámadásra, de az utolsó játékrészt nagyon nehéz helyzetből várhatták az utolsó negyedet a székesfehérváriak,53-71.